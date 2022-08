Director da Polícia Nacional de Portugal exalta a cooperação com STP

A cooperação entre as polícias de segurança pública de Portugal e de São Tomé e Príncipe é antiga, e continua a produzir bons frutos. A maioria dos actuais oficiais da polícia nacional formou nas academias portuguesas.

Na véspera da celebração do dia da polícia nacional, 27 de agosto, o director nacional da polícia de segurança pública de Portugal, fez a entrega formal de mais um lote de fardamentos para a congénere são-tomense.

Para além de fardamentos, a desde 2020 que a polícia portuguesa ofereceu a sua congénere são-tomense centenas de pistolas.

O superintendente – chefe Manuel Augusto Magina da Silva, director nacional da polícia de segurança pública de Portugal, explicou o alcance da ajuda armamentista.

«Uma disponibilização de cerca de 900 pistolas individuais para que a polícia nacional de São Tomé e Príncipe, possa ter ferramentas que podem graduar a aplicação da força», afirmou.

O superintendente – chefe da polícia portuguesa, veio participar da festa dos 47 anos sobre a institucionalização da polícia de São Tomé e Príncipe. Segundo Manuel Augusto Magina da Silva é uma resposta à participação do comando geral da polícia são-tomense no aniversário da institucionalização da polícia de Portugal, celebrado no passado mês de Julho.

Abel Veiga