STP na competição internacional de robótica em Genebra na Suíça

A Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe é a arquitecta da participação de São Tomé e Príncipe na competição internacional de robótica FIRST Global Challenge em Genebra na Suíça.

Por ocasião da participação nacional neste evento internacional, os alunos da escola portuguesa de São Tomé, escreveram um artigo que o Téla Nón coloca a disposição dos leitores.

São Tomé e Príncipe participa FIRST Global Challenge 2022

Evento mundial de robótica decorre na Suíça, em meados de outubro

As ilhas no meio do mundo estão de volta na prestigiada competição FIRST Global Challenge.

De 13 a 16 de outubro, esta equipa formada por 5 jovens excecionais representará o país na competição internacional de robótica de maior destaque na atualidade, em Genebra (Suíça).

Estes serão os embaixadores do nosso país ao defender a tecnologia, educação, cultura e colaboração. Assista ao vídeo de apresentação da equipa: https://youtu.be/PW7GlsspbXk

O desafio deste ano tem como tema a captura do carbono. “Carbon Capture” é jogado numa plataforma elevada de 6 m por 7 m, onde seis equipas competem com seus robôs no campo de jogo durante os 2 minutos e 30 segundos de jogo.

Este tema tem grande importância, uma vez que neste mundo industrializado o carbono está em toda a parte e o nosso país não é exceção. O aquecimento global é um problema sério, que afeta a todos!

Os alunos, que frequentam a Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe, estão muito entusiasmados com essa oportunidade. Todo o processo de análise, design, construção e correção constante é extremamente interessante para os mesmos que estão numa missão de mostrar aos outros países a nossa cultura, criatividade e espírito de colaboração.

A FIRST Global é uma organização internacional sem fins lucrativos cujo principal objetivo é inspirar a liderança e a inovação aos jovens de todas as nações, capacitando-os com educação em STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e estimulando a criatividade, a autoconfiança, a perspicácia e a perseverança.

A equipa encontrou-se, recentemente, em audiência com a senhora Ministra da Educação, Dra. Julieta Rodrigues, que recebeu os alunos com grande apreço, deixando palavras de apoio e satisfação. Link para o vídeo: https://youtu.be/xKz1fyr_5BE

Encontro com a Ministra da Educação e Ensino Superior, Julieta Rodrigues( no centro)

Por último, mas não menos importante, a equipa também contou com a colaboração do cantor nacional Kalú Mendes, que simpaticamente autorizou o uso da sua música “Leve-leve” como a música da equipa.

Link para a música: https://youtu.be/m5vzgEh2SZI