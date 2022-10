ASKY inaugurou voo para São Tomé com Boeing 737-700

A companhia aérea Pan-Africana, com sede em Lomé-Capital do Togo, inaugurou no último domingo o voo de ligação entre Libreville-Gabão e São Tomé.

Com frequência de 3 voos semanais a ASKY pretende conectar São Tomé com todas as capitais africanas, e com o mundo.

Promoção de negócios e de investimentos em África é uma das prioridades da companhia aérea, que começa a dar asas aos homens de negócios santomenses, na busca de oportunidades na sub-região da África Central, e por outro lado, vai despertar a curiosidade de turistas e de investidores africanos para a mercado são-tomense.

Felisberto Castilho, um dos passageiros que inaugurou o voo da ASKY entre Libreville e São Tomé, disse aos jornalistas que foi um bom voo. Demorou cerca de 40 minutos. Encurta a distância entre São Tomé e o continente africano, destacou o passageiro Felisberto Castilho.

«A nossa diáspora na sub-região precisa desse voo. É uma forma de activar o turismo sub-regional», afirmou o passageiro, que é administrador do BGFI-BANK, o banco privado de capital gabonês que há vários anos opera no mercado são-tomense.

Na cerimónia de inauguração do voo, a primeira dama Fátima Vila Nova foi a figura de destaque. O Governo não se fez representar. A direcção da companhia ASKY renovou o compromisso de colocar São Tomé e Príncipe nas principais rotas de comércio em África.

Abel Veiga