África deve aumentar conectividade aérea e investimentos para competir em turismo

Reunião dos ministros do setor, realizada na Tanzânia, decidiu promover investimentos no turismo para criar sustentabilidade, crescimento econômico e oportunidades.

Os países africanos decidiram se unir para promover a revitalização do turismo na África após a pandemia da Covid-19. Um grupo de 25 ministros do Turismo e outros representantes de alto nível, de 35 nações do continente, fizeram o anúncio após uma reunião, no início do mês, na Tanzânia.

No 65º Encontro da Comissão Regional para África da Organização Mundial do Turismo, eles afirmaram que é preciso repensar o setor de turismo e seu papel central para crescimento econômico e oportunidades.

Transformar vidas e gerar crescimento

Representantes do setor privado também estiveram na discussão voltada para inovação, branding, criação de empregos, educação e parcerias.

Para a Organização Mundial do Turismo, OMT, este é um setor com potencial único de transformar vidas, gerar crescimento sustentável e abrir portas em todos os lugares da África.

O secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, fez uma atualização das ações da agência nos últimos 12 meses e lembrou que a história do turismo na África sempre foi de superação e recuperação. Para ele, este é um setor resiliente como mostram vários destinos que baterem recordes de chegadas.

Principal fonte de geração de renda

Em alguns países africanos, o turismo é a principal fonte de geração de renda ou uma das principais. Nos primeiros sete meses do ano, as chegadas internacionais aumentaram 171% desde o ano passado, uma performance puxada em grande parte pela demanda regional.

Para a OMT, o setor pode se expandir ainda mais na África caso os países construam sustentabilidade e resiliência priorizando a criação de postos de trabalho e treinamento, ao mesmo tempo que fazem mais investimentos públicos e privados no turismo.

Às vésperas do encontro na Tanzânia, a agência da ONU lançou uma série de Diretrizes de Investimento para apoiar investidores estrangeiros no país africano.

Habitas naturais e vida selvagem, atrativos para o turismo

A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassanof, pediu aos participantes que abracem a sustentabilidade. Ela contou que o seu país tem tomado medidas para proteger os habitats naturais e a vida selvagem. Ambos os aspectos são um grande fator atrativo para turistas em todo o mundo.

O encontro dos ministros africanos de turismo também debateu recuperação a curto e longo prazos em todo o continente levando em conta a Agenda da OMT para a África 2030.

Uma das falhas no momento é a falta de pontes aéreas incluindo empresas de aviação de baixo custo dentro da África assim como a necessidade de apoio para pequenos negócios.

A meta é fazer com que essas firmas adquiram ferramentas digitais e conhecimento para se tornarem mais competitivas.

A próxima reunião de ministros de Turismo da África será realizada nas Ilhas Maurício.