Portugal repôs o stock de reagentes num intervalo de 3 meses

Em julho passado, a cooperação portuguesa em parceria com o Instituto marquês de Valle Flor, apetrechou o sistema nacional de saúde com meios complementares de diagnóstico, com destaque para os reagentes de uso laboratorial, cujo stock já estava esgotado.

Os 8 laboratórios de análises clínicas do sistema nacional de saúde, foram beneficiárias do donativo português.

Donativo atribuído em meios complementares de diagnóstico, que tem sido tradição desde o ano 2005 e no quadro do projecto Saúde para Todos. Na última sexta-feira, 28 de outubro, ou seja, 3 meses depois, a cooperação portuguesa entregou ao Ministério da Saúde, mais concretamente ao Hospital Central Ayres de Menezes mais um lote de reagentes. Um produto de uso laboratorial que segundo o ministério da saúde estava prestes a esgotar.

António Lima, médico e responsável do projecto Saúde para Todos, declarou na ocasião que é importante fazer uma gestão criteriosa dos reagentes, para evitar a rotura do stock.

O embaixador de Portugal, Rui Carmo, realçou que a parceria no quadro do projecto Saúde para Todos tem contribuído para que São Tomé e Príncipe seja reconhecido como um dos países que tem melhor indicador de saúde na região da África Central.

Abel Veiga