Agente da polícia de STP é distinguido na Rússia

Armin Tuku Baza Lima Francisco, é agente da polícia nacional de São Tomé e Príncipe. Há mais de 4 anos que estuda na Rússia. Segundo uma nota do Comando Geral da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, o agente Armin Tuku Baza Lima Francisco, «frequenta o terceiro ano do curso de base jurídica de segurança nacional, no Instituto Jurídico de Orel, do Ministério do Interior da Rússia (V.V. Lukyanova)».

O agente da polícia nacional, entrou no quadro de honra do Instituto Jurídico do Ministério do Interior da Rússia, como sendo um dos melhores alunos no ano lectivo 2021/2022.

«Terminou o Ano Letivo 2021/2022 com direito à distinção no Quadro de Honra daquele estabelecimento de ensino superior policial», confirma a nota informativa do Comando da Polícia Nacional.

Sentimento de orgulho invade a instituição polícia nacional, que desejou ao agente que se encontra na Rússia, «muita saúde, sucessos e que continue a dignificar a imagem de São Tomé e Príncipe e, em particular, da Polícia Nacional», refere a nota.

«Onde estiver um são-tomense está a extensão de São Tomé e Príncipe», conclui o comando geral da Polícia Nacional.

Abel Veiga