Saúde recebeu mais ajuda de Portugal em equipamentos e consumíveis de laboratório

Célsio Junqueira, ministro da Saúde, recebeu das mãos do embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, mais um lote de equipamentos de laboratório e consumíveis, com destaque para reagentes.

«A oferta vem ainda a tempo de compensar determinadas roturas que nós temos tido sobretudo na área dos reagentes e equipamentos de hematologia», declarou o ministro da saúde.

Roturas de stock que desde o ano 2021 são suprimidas pela cooperação portuguesa no quadro do projecto Saúde para Todos.

Avaliado em 400 mil euros, o projecto financiou a reabilitação e alargamento do laboratório de análises clínicas do hospital Ayres de Menezes, e forneceu equipamentos e consumíveis para todos os laboratórios que compõem a rede de diagnóstico clínico do sistema nacional de saúde.

Rui Carmo embaixador de Portugal, destacou os ganhos do projecto de reforço das capacidades laboratoriais que terminou em Novembro de 2022.

«Balanço positivo das actividades realizadas até agora a nível de fornecimento de equipamentos, reagentes, materiais e consumíveis laboratoriais bem como na formação e capacitação dos profissionais são-tomenses na manutenção e gestão dos equipamentos», frisou o embaixador Rui Carmo.

As acções desenvolvidas pelo projecto, se enquadram no programa do XVIII governo constitucional.

O Ministro da Saúde, Célsio Junqueira, disse que o reforço dos cuidados primários de saúde, é uma das principais prioridades do executivo.

«É aposta do nosso governo, e está no seu programa, o reforço dos cuidados de saúde. É uma aposta de tornar a saúde mais próximo do cidadão, e evitar que o hospital Ayres de Menezes seja centralizador no atendimento. É preciso descentralizar», pontuou.

O donativo em equipamentos e consumíveis, é distribuído a todas as unidades de análises clínicas do país. Tudo para garantir a melhoria do diagnóstico médico, nos centros de saúde.

Abel Veiga