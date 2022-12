Aeroporto Nuno Xavier Dias prepara novo procedimento de voo

A ENASA empresa que administra os aeroportos de São Tomé e Príncipe, está a ultimar os estudos técnicos para a implementação de um novo procedimento de voo. Segundo peritos da Agência para Segurança de Navegação aérea em África e Madagáscar(ASECNA), navegação por satélite vai aumentar o tráfego aéreo no aeroporto internacional.

A introdução do novo procedimento de voo, baseado na navegação por satélite, vai elevar as capacidades do aeroporto internacional de São Tomé, em termos de aterragem e descolagem de aeronaves. A nova tecnologia alarga o corredor aéreo.

Janvier Houngue, técnico da ASECNA, responsável pela definição do procedimento de voo, disse que o novo procedimento de voo, baseia-se em trajectórias que vão ser definidas na memória dos aviões. «Assim as aeronaves que queiram aterrar em São Tomé, seja noite ou dia, em situação de mau tempo ou não, terão tais trajectórias definidas no écran do aparelho, e poderão aterrar em perfeita segurança», precisou o técnico da ASECNA .

Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe – Nuno Xavier Dias

Para validar o novo procedimento de voo, técnicos de aviação civil estão reunidos para formação. Os primeiros testes vão ser realizados em terra.

Posteriormente, a empresa que administra o aeroporto de São Tomé, em parceria com Agência para Segurança de Navegação Aérea em África e Madagáscar realiza testes aéreos com um avião laboratório.

António Trindade, Director Geral da ENASA, explicou que o avião laboratório devidamente equipado, será disponibilizado pela ASECNA. «A ENASA vai ter que efectuar os procedimentos para a contratação do avião, que viria ao país para fazer a verificação das novas trajectórias», declarou o director da ENASA.

Aeroporto internacional Nuno Xavier Dias dá os primeiros passos para melhorar o sistema de navegação aérea.

Abel Veiga