Familiares das vítimas de 25 de Novembro exigiram Justiça nas ruas de São Tomé

Os familiares dos 4 cidadãos que morreram no quartel do exército, saíram às ruas da capital São Tomé, numa manifestação pacífica organizada pelos partidos políticos que fazem oposição ao governo da ADI.

Os manifestantes prometeram realizar mais manifestações públicas, até que a justiça são-tomense, encontre os responsáveis pela tortura e morte dos 4 cidadãos.

Foi fraca a participação da população, na manifestação que saiu à rua na terça-feira, 20 de Dezembro. No entanto, foi um protesto bastante ruidoso. Representantes dos 7 partidos da oposição, que fazem oposição ao governo da ADI, estiveram à frente da marcha.

«Gostaríamos que estivessem mais pessoas. Os acontecimentos de 25 de Novembro atormentaram a população. Atormentaram os são-tomenses que não estavam habituados a conviverem com este tipo de actuação. Por essa razão, muita gente teve receio de sair», justificou Salvador Ramos, o coordenador do Movimento BASTA, uma das forças políticas promotora da manifestação.

A marcha de protesto terminou no largo que une o Palácio Presidencial e a Igreja da Sé.

Carla da Costa, mulher do falecido Arlécio Costa, revelou o sentimento de dor. «Não sei se um dia esse sentimento vai passar. Morreram como um cão. Foram buscar o meu marido em casa para depois de 3 horas ele estar morto. Nem a família pôde assistir ao funeral, porque foi enterrado como um cão. E não há justiça?», interrogou.

Na foto ao centro – Carla da Costa / Esposa do falecido Arlécio Costa

A esposa do falecido Arlécio Costa e os familiares das outras 3 vítimas, foram recebidos no quintal do Palácio Presidencial, onde foi entregue ao director de gabinete do Presidente Carlos Vila Nova uma petição que exige justiça.

Segundo Salvador Ramos, a mensagem da petição apela ao Presidente da República que tudo faça para que se chegue à verdade, e «se apure as responsabilidades, e se sancione todos aqueles que envolveram-se neste massacre do dia 25 de Novembro».

Acrescentou que «São Tomé e Príncipe não pode conviver com esta prática porque não é a nossa maneira de viver, não é a nossa forma de ser e estar».

As forças políticas da oposição e os familiares das vítimas, prometem protestos até que a justiça seja feita. «Essa é a primeira e não será a última. Nós continuaremos a fazer manifestações até que a justiça seja feita, até que a verdade venha a superfície», reforçou Salvador dos Ramos.

Tortura até a morte de 4 cidadãos implicados no incidente de 25 de Novembro no quartel do exército semeou mágoas, e mereceu repúdio da sociedade são-tomense.

«Não confundimos a instituição forças armadas com algumas pessoas que se envolveram no caso. Para que os nossos adversários não digam que nós estamos a manifestar contra as forças armadas. Não estamos contra as nossas forças armadas. A instituição das forças armadas de São Tomé e Príncipe é nobre e de paz», concluiu o coordenador do Movimento Basta.

Abel Veiga