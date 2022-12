Neste fim de ano, use essas 7 ideias para presente e proteja o meio ambiente

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

A época das férias é geralmente um momento de consumismo exagerado. Mas não é necessário que seja assim. As embalagens de presentes e outros artigos podem ser substituídas ou reduzidas. O excesso de embrulhos tem consequências terríveis para a biodiversidade e para o combate à mudança climática.

Este ano, a população mundial bateu a marca de 8 bilhões de pessoas. O número é um lembrete importante de que é preciso repensar não apenas os padrões de consumo, mas o que se consome desde vestuário, alimentos e as decisões que se toma que possam beneficiar a todos que vivem no planeta Terra.

Confira essas sete dicas preparadas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Pnud, que podem ajudar cada um a fazer a sua parte.

Não compre nada novo

Escolha um presente de brechós ou lojas de segunda mão como livros, roupas e móveis antigos. Junte-se a um dos grupos de trocas de objetos nas redes sociais. Pense que é importante presentear uma experiência em vez de um bem material. Uma outra ideia é presentear uma comida feita em casa ou algumas horas como baby-sitter que ajudam a construir lembranças e podem significar muito mais do que tentar adivinhar o gosto de alguém.

Um bom presente é também uma assinatura para um museu ou um café mensal. Pense em dar de presente um cupom para um restaurante, o que pode fazer com que este momento de boa-vontade possa valer para o resto do ano.

© FAO/Max Valencia

Se você realmente quer comprar algo novo, deixe de fora as grandes redes de lojas e opte pelos comércios da sua comunidade, onde você ajuda na economia local e apoia seus vizinhos.

Prestigie os comerciantes locais

Se você realmente quer comprar algo novo, deixe de fora as grandes redes de lojas e opte pelos comércios da sua comunidade, onde você ajuda na economia local e apoia seus vizinhos.

Prestigie os artesãos da sua área. Compre livros de autores da sua região. Procure os produtos que contenham a etiqueta de comércio justo, e que não tenham usado animais como cobaias. Compre de quem não adota práticas abusivas de trabalho.

© Unsplash/Noah Buscher

E plantas também são um ótimo presente. Pense em presentear frutas, castanheiras ou plantas que florescem todo o ano.

Opte pelas árvores de Natal naturais

Somente nos Estados Unidos e na Europa, entre 86 milhões a 96 milhões de árvores de Natal são plantadas e cortadas todos os anos. As árvores naturais são muito mais sustentáveis que as de plástico porque elas sequestram o carbono enquanto crescem, e para cada árvore cortada são plantadas pelo menos três.

As árvores naturais também podem ser replantadas na primavera quando propriamente conservadas para o replantio.

E plantas também são um ótimo presente. Pense em presentear frutas, castanheiras ou plantas que florescem todo o ano.

Valentin Flauraud for Saype

Uma das maiores fontes de lixo em época de festas de fim de ano não são os presentes, mas o papel de presente. Estudos, realizados em alguns países, mostram que os lixões recebem até 25% mais de descarte durante essa estação do ano.

Não desperdice papel de presente

Uma das maiores fontes de lixo em época de festas de fim de ano não são os presentes, mas o papel de presente. Estudos, realizados em alguns países, mostram que os lixões recebem até 25% mais de descarte durante essa estação do ano.

Uma alternativa mais sustentável para papéis brilhosos, que não podem ser reciclados, é embalar os presentes em papéis antigos de jornal, mapas, cachecóis, bandanas ou bolsas que podem ser usadas mais de uma vez.

Para cartões de Natal, use material reciclável, e compre de um local sem fins lucrativos que faça um bom trabalho na sua comunidade. É possível ainda não enviar nenhum tipo de cartão em papel, optando por um cartão virtual pela internet.

Não use purpurina, enfeites ou decoração de plástico

O mundo e os oceanos estão se afogando no plástico que está literalmente estrangulando a vida marinha. As decorações das festas de fim ano podem ser usadas novamente sem adicionar aos 380 milhões de toneladas de plástico que são lançadas no mar todos os anos. Se você celebra o Natal, uma árvore natural é melhor que uma artificial, especialmente, quando ela pode ser replantada.

Coloque um freio na moda passageira

A moda efêmera e descartável com roupas desenhadas para serem usadas brevemente e depois lançadas no lixo são uma grande fonte de desperdício. Além de serem um desafio ambiental e de direitos humanos. Se você precisa de roupas novas para uma festa, pense no custo de cada peça e escolha modelos duradouros que podem servir durante anos e anos. Esqueça a moda rápida que serve somente para ser jogada fora após uma saída. E lembre-se: compre de lojas locais ou de segunda mão. Se você sabe costurar, tente fazer sua própria roupa ou remodelar uma que já esteja no armário.

Não alimente o desperdício

Se você vai receber convidados, peça para trazerem recipientes para levar as sobras para casa.

Não use talheres e pratos de plástico.

E se você tiver muita comida, talvez seja bom doar para um banco de alimentos. Compre os alimentos de produtores locais e de mercados orgânicos. Tome cuidado para não comprar em demasia.

Doe qualquer comida que sobre para quem precisa.

Se você está pensando em usar luzes de decoração, pense que as do tipo LED utilizam muito menos energia.