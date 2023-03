Direcção da escola de Água Izé resolveu a crise de manuais para 674 alunos

Numa altura em que o país está concentrado nas discussões, polémicas, ataques e contra-ataques, entre os actores políticos, a sociedade civil em parceria com as direcções de algumas escolas secundárias, encontram soluções que garantam a melhoria da qualidade do Ensino.

A direcção da escola secundária de Praia Rei, que envolve a roça Água Izé e os arredores, e a ONG Missão DIMIX apoiada pela cooperação portuguesa, numa parceria resolveram um grande problema que punha em causa o processo de ensino e aprendizagem para 674 alunos da escola secundária.

Eurico Tavares – Director da Escola de Praia Rei – Água Izé

Os alunos regressaram às aulas e receberam novos manuais escolares nacionais. Eurico Tavares, director da escola secundária de Praia Rei, explicou a importância da campanha levada a cabo em parceria com a Missão Dimix, que permitiu devolver esperança de melhoria da qualidade de Ensino em Água Izé e arredores.

«Ano após ano, os manuais escolares nacionais não são adquiridos pelas famílias devido a toda a situação sócio-económica em São Tomé e Príncipe, ainda com a agravante de serem populações que habitam zonas rurais e isoladas», frisou, o director.

Populações que deixaram de ter recursos para garantir a aquisição dos manuais escolares viram o problema ser resolvido por acção de solidariedade.

«A campanha teve como função colmatar esta necessidade apoiando a educação escolar, reduzindo as desigualdades. Melhora o nível de Ensino e aprendizagem e melhora o aproveitamento dos educandos e a produtividade dos professores», disse Eurico Tavares.

Segundo o director da escola, por causa das limitações financeiras, a estratégia financeira foi de adquirir 40 manuais para cada classe, e por cada disciplina. De primeira à nona classe a escola de Água Izé conta com 674 alunos.

Eurico Tavares acrescentou que o valor total deste investimento foi de 8104 euros e 24 cêntimos. «Da 1ª à 4ª foram produzidos 160 manuais para 223 crianças. Sendo 1 manual com todas as disciplinas, Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio, Educação Plástica, com um custo total de 1060 euros e 81 cêntimos».

Já da 5ª à 6ª classes com 117 alunos foram produzidos 320 manuais escolares nacionais para as disciplinas de Língua Portuguesa, Francês, Matemática, Ciências Naturais no valor total de 2171 mil euros e 43 cêntimos.

Sónia Pessoa distribui os novos manuais aos alunos

Sónia Pessoa, voluntária da Associação Dimix, deu nota positiva ao apoio da cooperação portuguesa que permitiu a parceria com a direcção da escola resolver a mesma crise que vivia os alunos da sétima à nona classes.

«Num total de 310 alunos, foram produzidos 1160 manuais escolares nacionais, 40 por cada disciplina. Para a sétima classe 400 manuais sendo de Matemática, Física, Ciências Naturais, Educação para a Saúde. Geografia. História, Língua Portuguesa, Inglês, Educação Visual, e Educação Física», detalhou Sonia Pessoa.

Para a oitava classe foram 360 manuais para as disciplinas de Matemática, Física, Química, Ciências Naturais, Geografia, História, Língua Portuguesa, Inglês, e Educação Visual.

Na nona classe a parceria produziu 400 manuais para todas as disciplinas. As contas apresentadas indicam que foram gastos 4872, euros na produção de manuais para a sétima, oitava e nona classes.

«A todas as pessoas que nos apoiaram muito, muito obrigada, em conjunto alcançamos grandes missões. Muito obrigada, agradecer é bonito», pontuou Sónia Pessoa.

Os professores foram chamados a responsabilizar-se pela protecção e bom uso dos novos manuais escolares. «Com a Campanha “Manuais Escolares Nacionais“ a Escola Praia Rei tem acesso ao instrumento de trabalho essencial para professores trabalharem com os alunos todos os conteúdos curriculares», concluiu o director Eurico Tavares.

A parceria entre a Associação Dimix e a Direcção da Escola secundária de Praia Rei-Água Izé tem mais de 4 anos. Permitiu à comunidade educativa de Água Izé, beneficiar pela primeira vez de equipamentos informáticos. A ajuda em materiais didácticos é contínua, e a colaboração em projectos de apoio social e de lazer para as crianças é permanente.

Eurico Tavares e Sónia Pessoa, são considerados pela comunidade de Água Izé como uma dupla que transmite solidariedade, e enorme espírito de voluntariado.

Abel Veiga