Requalificação da marginal 12 de Julho inicia dentro de dias

O Banco Europeu de Investimentos que financia 50% do projecto de requalificação da marginal 12 de Julho na cidade de São Tomé garantiu ao governo em Doha-Qatar, que as obras do projecto considerado estruturante pelo Estado são-tomense vão iniciar brevemente.

«Ainda ontem(6 de Março) tivemos uma reunião com o Banco Europeu de Investimentos relativamente ao projecto de requalificação da marginal. Estamos em crer que deveremos em curto espaço de tempo iniciar esta obra», precisou o Ministro das Finanças Genésio da Mata.

Segundo o Ministro das Finanças, o concurso público para a selecção da empresa de construção civil, já foi realizado, a avaliação das propostas está em curso, e « prevemos a adjudicação dentro de dias».

O projecto de requalificação da marginal 12 de julho está avaliado em 25 milhões de euros. O governo dos Países Baixos(Holanda) que se disponibilizou no ano 2016 a executar o projecto, garante a metade do valor, e o Banco Europeu de Investimentos assegura a outra parte, ou seja, 12,5 milhões de euros.

A marginal 12 de Julho, principal postal da linda e secular cidade de São Tomé estende-se por 12 quilómetros, desde o aeroporto internacional do país até a vila de Pantufo.

Depois da pandemia da Covid-19, que atrasou o projecto, o Banco Europeu de Investimentos dá ao Governo luz verde em termos de suporte financeiro para o arranque das obras.

Abel Veiga – Téla Nón em DOHA / Qatar