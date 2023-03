Nova directora do PAM para STP e os Camarões entregou cartas credenciais ao governo

A Directora do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) para Camarões e São Tomé e Príncipe, Wanja Kaaria, apresentou as suas credenciais ao Governo de São Tomé e Príncipe no primeiro de vários encontros tidos com membros do xecutivo são-tomense durante sua visita de três dias ao País.

No âmbito da preparação do próximo Plano Estratégico para o País (2024-2028), que será submetido a aprovação do Conselho Executivo do PAM em Roma, em novembro de 2023, Wanja Kaaria deslocou-se ao país para se encontrar com o Governo de São Tomé e Príncipe, representantes das comunidades e sociedade civil, outras agências das Nações Unidas e parceiros de implementação.

Durante a estadia no País, Wanja Kaaria encontrou-se com o Primeiro Ministro e Chefe do Governo, Patrice Emery Trovoada, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Alberto Neto Pereira, o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel da Silva Bom Jesus e a Ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Maria Correia Viegas de Abreu.

“Estou realmente satisfeita por ter apresentado nesta manhã as minhas credenciais ao Governo de São Tomé e Príncipe, como Diretora e representante do PAM para Camarões e São Tomé e Príncipe. Aproveitei igualmente a ocasião para partilhar com o Governo o nosso plano estratégico e discutir sobre como podemos apoiar o país a materializar a sua visão até 2030. Fiquei lisonjeada de ouvir de S. Exa., o Senhor Primeiro Ministro, a sua apreciação ao trabalho que o PAM está a fazer no país, particularmente na área da alimentação escolar e no apoio ao fortalecimento de capacidades. Gostaria ainda de salientar que no fim deste ano vamos aprovar o nosso novo plano estratégico 2024 – 2028, que procurará incrementar o fortalecimento de capacidades do governo bem como apoiar o governo para mitigar os efeitos das alterações climáticas, através de esforços de adaptação e mitigação ”, sublinhou Wanja Kaaria.

O Programa Alimentar Mundial (PAM) trabalha em São Tomé e Príncipe desde 1976. Como parte de sua agenda de fortalecimento da capacidade do país, o PAM visa reforçar as capacidades institucionais do governo, das partes interessadas nacionais e das comunidades locais. Impulsionado por uma abordagem de “toda a sociedade”, o PAM promove a colaboração entre órgãos governamentais, o sistema da ONU, o setor privado e atores nacionais não governamentais.

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas é a maior agência humanitária do mundo, salvamos vidas em emergências e, através da assistência alimentar, contribuímos para a paz, estabilidade e prosperidade das pessoas que recuperam de conflitos, de desastres e do impacto das alterações climáticas.

FONTE – PAM