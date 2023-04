Baía perdeu Óscar dos Direitos Humanos por causa de Lucas

Óscar Baia(na foto)demitiu-se da liderança da Plataforma da Liga dos Direitos Humanos de São Tomé, devido ao ataque de vários quadrantes da sociedade civil nas redes socias, dentro e fora do País devido ao seu posicionamento em relação aos acontecimentos de 25 novembro, e cumulativamente por causa do recluso Bruno Afonso Lima (conhecido por Lucas), que segundo os familiares está entre a vida e a morte na cadeia.

Óscar Baia, convocou a imprensa para anunciar, o fim da sua missão de observação e acompanhamento do caso 25 novembro, na qualidade Presidente da Plataforma da Liga dos Direitos Humanos que segue este caso desde inicio.

A sua decisão é sustentada, sobretudo pelas recentes declarações de Danilo Salvaterra” residente em Portugal, que considera insultuosas e classificou-as de ataque a sua “honra e dignidade”.

“Ouvi senhor Danilo Salvaterra, dizer nas redes socias que eu também fui comprado pelo Governo foi a gota de água“, afirmações que segundo Óscar Baia, são infundadas e que não correspondem a verdade.

Baia, explicou que tem acompanhado, o caso de Bruno Lima Afonso, mais conhecido por Lucas, desde os primeiros momentos em que soube do estado de saúde do recluso.

Lucas é o único sobrevivente do grupo de quatro de civis mortos por tortura no Quartel das Forças Armadas, que a justiça (Ministério Publico no processo de Instrução Preparatória), os acusa de Subversão da Ordem Constitucional de São Tomé e Príncipe.

O Presidente demissionário da Liga dos Direitos Humanos, afirmou que “estou preocupado que Lucas, vá ao hospital e que ele seja internado” Baia explicou a imprensa para que tal aconteça torna-se “necessário que o medico de sistema nacional de saúde da penitenciaria, faça um relatório neste sentido, tendo em conta que o recluso tem sido assistido por vários médicos na Clinica de Ana Rita “argumentou

Óscar Baia, reconhece que o “recluso Lucas”, tem muitas lesões corporais “fruto dos maus-tratos” de que que foi alvo antes e depois de ter chegado as instalações do Quartel do Morro.

“Não corresponde a verdade, Lucas disse-me que se sente mais protegido lá dentro se eles estivesse cá fora. Ele está mais seguro como recluso se estive cá fora”, Vincou Óscar Baia, que mostrou-se empenhado em continuar a apoiar o Lucas, fora das vestes de Liga dos Direitos Humanos.

No entanto, para esta terça-feira (04.04), está programa uma manifestação pacifica pelas ruas da capital -São Tome. de apoio ao recluso Lucas detido segundo os familiares “injustamente”. A manifestação terá o seu inicio na praça da independência..

Ramusel Graça – Jornal 31