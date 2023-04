Serviços de registo e notariado entram em greve no dia 28 de abril

Pagamento de emolumentos, melhoria das condições de trabalho, e solução para a administração dos serviços, são as principais reivindicações dos funcionários dos serviços de registo e notariado de São Tomé e Príncipe.

Após o arranque há vários anos das obras de reabilitação do edifício do Palácio da Justiça, os serviços de registo e notariado tiveram que abandonar o rés de chão do Palácio da Justiça.

Os serviços foram acantonados em salas apertadas de diversos edifícios na cidade de São Tomé.

Para além do calor abrasador que se regista no país, os profissionais reclamam pela falta de equipamentos informáticos, e de consumíveis para escritório. Muitas vezes não há papel, outras vezes não há tinteiro para as impressoras.

O caderno reivindicativo com 10 pontos foi entregue a ministra da justiça e dos direitos humanos Ilza Amado Vaz, no dia 16 de abril. Se o governo não apresentar solução, no dia 28 de abril, tudo paralisa.

Note-se que a proposta de orçamento geral do Estado para 2023, que o governo submeteu ao parlamento neste mês de Abril, não contempla qualquer aumento da massa salarial. A contenção das despesas, é outra prioridade do orçamento geral do Estado, que segundo o ministro das finanças, Genésio da Mata está focado em combater a inflação.

Abel Veiga