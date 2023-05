Número de jornalistas mortos em serviço, no ano passado, subiu 50% em relação a 2021

ONU marca Dia Mundial de Liberdade de Imprensa com alerta sobre ameaças e ataques a jornalistas; secretário-geral lembra que pelo menos 67 profissionais perderam a vida no trabalho; Unesco premia três jornalistas iranianas que estão presas no país; brasileiro Felipe Neto participou de evento na Assembleia Geral.

Os ataques a jornalistas são uma ameaça para a democracia e para a justiça.

Em sua mensagem sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que ao menos 67 trabalhadores da mídia foram mortos em 2022, 50% a mais que no ano anterior.

Ameaças crescentes

Guterres afirma que a verdade é ameaçada pela desinformação e pelo discurso de ódio que procuram confundir os limites entre fato e ficção, entre ciência e conspiração.

Ele também demonstrou preocupação com a crescente concentração da indústria da informação “nas mãos de poucos”, as dificuldades de empresas de comunicação independentes e o aumento de leis e regulamentos que prejudicam os jornalistas.

Quase 75% das profissionais de mídia sofreram violência online e uma em cada quatro foi ameaçada fisicamente.

“Lavagem cerebral” nas redes sociais

Este ano, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa celebra sua trigésima edição. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, promoveu celebrou a data na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, na terça-feira. Um dos convidados foi o influenciador e youtuber brasileiro, Felipe Neto, que destacou a relação entre algoritmos, vício em redes sociais e radicalização.

Para Felipe Neto, é preciso impedir que os algoritmos façam “lavagem cerebral” nas pessoas e as tornem radicais com o intuito de mantê-las mais tempo online. O youtuber defendeu uma maior responsabilização das plataformas de redes sociais e mecanismos efetivos de regulação de conteúdo.

O dia foi encerrado com o anúncio dos vencedores da distinção Unesco Guilhermo Cano 2023 / Prêmio Mundial Liberdade de Imprensa. As ganhadoras foram três jornalistas presas no Irã.

Jornalistas iranianas presas recebem premiação

Niloofar Hamedi e Elaheh Mohammadi detidas em setembro de 2022 por reportagens sobre a morte da jovem Mahsa Amini, presa por não usar “corretamente” o véu e morta sob custódia policial.

A terceira premiada é Narges Mohammadi, sentenciada em 2016 a 16 anos de cadeia. Ela continuou a fazer reportagens impressas da prisão e também entrevistou outras detentas. As entrevistas foram incluídas em seu livro, Tortura Branca, numa tradução livre.

A Unesco destacou a importância de prestar homenagem a todas as mulheres jornalistas que são impedidas de exercer suas funções e que enfrentam ameaças e ataques à sua segurança pessoal.

A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, disse que 2022 foi o ano mais fatal para jornalistas. As mortes ocorreram, principalmente, fora de zonas de guerra. Ela contou que “muitas vezes, eles estavam em casa com a família”.

Liberdade de opinião é direito humano

Ela afirma que esse nível de impunidade para esses crimes envia uma mensagem assustadora porque “a segurança dos jornalistas não é um assunto apenas para jornalistas ou organizações internacionais. É uma questão da sociedade como um todo”.

Somente no ano passado, foram 323 prisões de profissionais da imprensa.

Na terça-feira, os presidentes da Assembleia-Geral da ONU, da Conferência Geral da Unesco, do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e do Conselho de Direitos Humanos fizeram uma declaração conjunta sobre a liberdade de expressão.

O documento afirma que o direito à liberdade de opinião é um direito humano garantido a todos, reconhecendo a importância da liberdade de expressão e dos meios de comunicação livres, independentes, plurais e diversos.