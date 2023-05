Peng Liyuan e Fátima Vila Nova distribuem pão, paz e amor às crianças de STP

No quadro da celebração de duas datas importantes para as crianças de São Tomé e Príncipe, nomeadamente 1 de junho, dia internacional das crianças e 16 de junho dia da criança africana, a primeira Dama da República Popular da China, Peng Liyuan, e a primeira Dama de São Tomé e Príncipe Fátima Vila Nova, estão a implementar um programa de assistência às crianças mais desfavorecidas do país.

O projecto de solidariedade que tem o lema “Saúde para as Crianças”, começou a abraçar as crianças são-tomenses na véspera do dia de África 25 de Maio. As crianças do Jardim de Infância da cidade de Angolares no sul da ilha de São Tomé, foram as primeiras a beneficiar do afecto das primeiras Damas da China e de São Tomé e Príncipe.

Antes da entrega dos produtos alimentares, materiais didácticos e desportivos, para a festa de 1 de junho, a 18ª equipa médica chinesa deu assistência médica a mais de 500 crianças do jardim de infância.

«Seguindo o princípio de prestar bons serviços ao povo africano, os especialistas da equipa médica chinesa vão fazer exames físicos as crianças», afirmou Xu Yingzhen embaixadora da República Popular da China.

Consultas gratuitas, e a garantia de que nos próximos tempos, todas as crianças terão acompanhamento regular de médicos especialistas chineses. Uma acção que da resposta ao lema do projecto de solidariedade “Saúde para as Crianças”.

O projecto de solidariedade para com as crianças africanas, é uma iniciativa de Peng Liyuan, a primeira Dama da China em parceria com a Associação das Primeiras Damas de África para o Desenvolvimento.

«As crianças são a esperança e o futuro de um país. Esperamos oferecer a nossa modesta ajuda às crianças mais necessitadas. Esperamos que todas as crianças cresçam saudáveis e felizes, com amor, vitalidade, e mais atenção…», declarou a embaixadora da China(na foto no meio das crianças).

Através da solidariedade a República Popular da China e as Primeiras Damas de todos os países africanos, pretendem aproveitar a celebração do dia de África, do dia Internacional da Criança e da celebração do dia da criança africana, para despertar a consciência do continente para os problemas das crianças.

«Estamos a aproximar do dia 1 de junho, através da primeira Dama da China decidimos ajudar os órfãos de África. O distrito de Caué tem poucos recursos por isso foi escolhido, e as crianças vão beneficiar de apoio médico chinês», destacou a primeira Dama Fátima Vila Nova.

Depois de Angolares no sul de São Tomé, a iniciativa das primeiras Damas de São Tomé e Príncipe e da China, vai chegar a outras duas regiões do país. Vila de Santa Catarina no norte da ilha de São Tomé, é a que se segue. Uma região que regista índices elevados de pobreza, fenómeno que tem impacto negativo na infância.

«O objectivo é cuidar bem da saúde das crianças. Saúde equilibrada, terem acesso a cuidos de saúde regularmente, e terem acesso a educação», acrescentou Fátima Vila Nova.

O projecto de solidariedade entre a China e São Tomé e Príncipe é de grande dimensão e está a acontecer ao mesmo tempo em todos os países africanos.

Para além de grande quantidade de alimentos da cesta básica, as crianças das regiões mais desfavorecidas estão a receber diversos materiais escolares. Materiais difíceis de serem adqueridos pelos país, tendo em conta a crise financeira aguda que se regista no país. Mais importante ainda é a assistência médica gratuíta.

Abel Veiga