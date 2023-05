No Príncipe Santo Cristo e Terreiro Velho vão beneficiar de estrada em calçada

A estrada que liga a localidade de Santo Cristo na ilha do Príncipe, à comunidade agrícola de Terreiro Velho vai ser construída em calçada. As obras foram lançadas pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural Abel Bom Jesus.

A construção da pista rural em calçada é financiada pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola(FIDA), através do projecto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição, COMPRAN.

O troço de estrada de 2,5 quilómetros, tem importância económica, porque liga várias comunidades agrícolas da ilha do Príncipe à cidade de Santo António.

Filipe Nascimento, Presidente do Governo Regional, falou de batalha, « Batalhamos muito para que aceitassem esta estrada e a modalidade em calçada. Vamos envolver sempre o governo central, para termos mais oportunidades para a ilha do Príncipe», disse o Presidente do Governo do Príncipe.

O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, destacou a importância da obra num momento de crise. «É importante tendo em conta o momento que o país atravessa marcado pela crise financeira. Vamos marchar juntos para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe», precisou o ministro.

Para Abel Bom Jesus, a estrada cuja obra fica concluída dentro de 9 meses, vai permitir o escoamento da produção agrícola, piscatória «e também importante para os criadores de animais».

Abel Veiga