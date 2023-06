Tire todas as dúvidas com os Astronautas Chineses!

Caras crianças e jovens santomenses, terão oportunidade de conversar com os astronautas chineses!

No dia 30 de Maio, a China lançou a espaçonave tripulada Shenzhou-16, enviando para a estação espacial chinesa Tiangong três astronautas para uma missão de meio ano. Esta espaçonave Shenzhou-16 também transporta as dez obras que ganharam o primeiro prémio no Concurso de Pintura “Meu Sonho” para Jovens Africanos. Parabéns mais uma vez ao Jovem Santomense, Tiago Martins da Costa Trindade, que vinceu Terceiro Prémio no Concurso com a sua obra A Curiosidade de um Astronauta!

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=240427231925220&id=100078738356509&ref=embed_post)

Por volta de Setembro do ano corrente, realizaremos uma actividade, sob o tema “Meu Sonho Voa para o Espaço: Ligação entre Astronautas Chineses e Crianças e Jovens Africanos”, em que serão mostradas as pinturas das crianças e jovens africanos na estação espacial Tiangong e convidaremos um representante dos astronautas chineses que terão regressado à Terra após uma missão espacial para fazer ligação por vídeo e conversar com crianças e jovens africanos.

Convidamos crianças e jovens santomenses a tirar dúvidas aos astronautas chineses e a Embaixada da China em São Tomé e Príncipe está disposta a encaminhar as vossas dúvidas a eles. O representante dos astronautas chineses vai conversar de modo virtual com vocês. Não perca a oportunidade da participação!

Para participar, basta mandar as suas dúvidas, informações pessoais (nome, sexo, idade, etc.) e o seu contacto telefónico para o e-mail de sheng_pu@mfa.gov.cn antes de 28 de Junho de 2023, com o título “Sonho Africano Voa para o Espaço”. Aguardamos vossa participação!

Comité Chinês de Acompanhamento do FOCAC

Gabinete Chinês de Engenharia Espacial Tripulada

Embaixada da China em São Tomé e Príncipe

6 de Junho de 2023