Docentes da pré-escolar estão a ser capacitados

Supervisores, formadores, educadores de infância e auxiliares pedagógicos estão a ser capacitados no quadro de um novo plano de formação dos docentes da pré-escolar.

Pretende-se com a iniciativa assegurar uma educação de qualidade cada vez melhor para as crianças, adotar nova dinâmica para a realização da prática pedagógica do quotidiano, rever e conceber o guia pedagógico em vigor e adapta-lo à realidade santomense.

Procura-se ainda, despertar nos educadores o gosto pela aprendizagem contínua, recetividade à inovação pedagógica e uso de novas tecnologias de informação.

Com efeito, foi entregue ao ministério da educação, cultura e ciências 230 tabletes para o acompanhamento das aulas online e acesso contínuo à plataforma digital ao nível da pré-escolar.

«A literacia informática e a capacidade de análise, como base para a aprendizagem construtivista são imprescindíveis perante uma sociedade de informação e, necessário se torna, adequar para incentivar o contato com a tecnologia nos primeiros anos de vida das crianças» – destacou o representante da ministra da educação cultura e ciências na cerimónia de abertura da formação.

Segundo Esmael Fernandes, os tabletes devem servir para o desenvolvimento da educação pré-escolar que tem como base e prioridade as crianças.

Esse responsável educativo sublinhou ainda que uma formação adequada de professores serve de «alicerce para construir escolas, cidadãos e profissionais mais competentes, éticos e humanos».

A formação que se inscreve no âmbito do projeto de empoderamento das raparigas e educação de qualidade para todos, tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, do Banco Mundial e do Instituto Politécnico de Bragança.

José Bouças