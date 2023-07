Vera Lombá substituiu Gastão Ferreira na lidarença do SINPRESTP

O maior sindicato do país ganha, pela primeira vez, uma liderança feminina. Vera Lombá foi eleita, este fim de semana, secretária-geral do sindicato dos professores e educadores de S. Tomé e Príncipe, substituindo no cargo Gastão Ferreira que depois de muitos anos a frente da organização, decidiu não se recandidatar.

No pleito disputado por duas listas, a candidata da lista A, Vera Lombá conseguiu 330 votos contra 275 do professor Jackson Bastos da lista B, num processo com uma nova modalidade de votação que permitiu a participação de professores e educadores de todos os distritos do país e da região autónoma do Príncipe que descontam para o SINPRESTP.

Ao todo são 2523 professores que têm as quotas regularizadas, mas muitos não foram às urnas. A abstenção rondou os 65.6 por cento. O escrutínio veio também revelar que são muitos os professores e educadores de S.Tomé e Príncipe que não pagam as quotas e estes viram-se impedidos de exercer o direito de voto.

Vera Lombá, deverá tomar posse nos próximos dias, altura em que irá tornar público as suas prioridades para o sindicato que completou em Janeiro 31 anos de existência e que luta, nos últimos anos, contra aquilo que considera de precaridade salarial dos professores e educadores de S. Tomé e Príncipe.

José Bouças