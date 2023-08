STP já tem laboratório de educação digital

S. Tomé e Príncipe conta com o primeiro laboratório de educação digital.

Instalado no espaço da direção do ensino superior, o laboratório comporta duas salas equipadas com materiais modernos para a produção de conteúdos audiovisuais destinados a pré-escolar e ao ensino secundário.

O laboratório inaugurado com o apoio do Fundo das Nações unidas para a Infância (UNICEF), surge em resposta a paralisação do sistema educativo nacional causada pela pandemia da Covid-19, em que foi necessário implementar o ensino a distância em detrimento de presencial.

No ato inaugural, o representante do UNICEF para S. Tomé e Príncipe e Gabão considerou tratar-se de um motivo de orgulho.

«É uma etapa importante em matéria de digitalização da educação. Vai permitir que S. Tomé e Príncipe esteja no mesmo patamar mundial na questão da digitalização e, igualmente, vai permitir responder a um dos importantes objetivos do UNICEF que é o de fazer com que o serviço social de base esteja resistente as crises climáticas e, nesse caso precisamente, que o sistema educativo seja resiliente às consequências dessas crises» – destacou Noel Zagre.

A ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Medeiros, foi quem representou a titular da pasta da Educação, Cultura e Ciências na cerimónia de inauguração deste primeiro laboratório de educação digital do arquipélago.

«Precisamos de melhor capacitar as nossas crianças e jovens quanto a aprendizagem digital. O mundo hoje está a evoluir cada vez mais e precisamos de estar aptos e preparados para a questão de mudanças climáticas e de todas outras que poderão ocorrer» – disse Eurídice Semedo.

Espera-se que os conteúdos a serem produzidos pelo laboratório de educação digital sejam difundidos pela Rádio, Televisão e nas redes sociais no início do próximo ano letivo.

José Bouças