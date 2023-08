EMAE troca lâmpadas para baixar o consumo de energia em STP

Durante a noite o consumo de energia é elevado e a EMAE, empresa de água e eletricidade, tem dificuldades em fornecer a energia elétrica a todos os clientes. A empresa pretende por isso, fazer baixar o consumo de energia em S. Tomé e Príncipe.

Para o efeito, está a proceder a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas LEDs aos clientes do segmento doméstico em todo o país.

«Normalmente as pessoas utilizam lâmpadas que vão de 40 a 100 watts. Estamos a distribuir lâmpadas LEDs aos clientes. Uma pessoa que recebe lâmpadas de 9 watts, definitivamente ela vai sair a ganhar e, a EMAE também terá mais energia disponível para outros clientes» – assegurou Valdemira Carvalho da EMAE.

A campanha de troca gratuita de lâmpadas vai durar oito semanas.

«Esperamos que no final da campanha o consumo de energia reduza significativamente, que os clientes também, vejam em suas casas, depois de usar as lâmpadas que realmente valeu a pena substitui-las e que, quer a EMAE, quer o país saiam a ganhar porque, como todos sabemos, o custo com o combustível para a produção de energia é elevado».

A iniciativa insere-se no quadro do projeto de recuperação do setor energético em S. Tomé e Príncipe, implementado com o financiamento do banco Mundial em quase dois milhões de euros.

«Nós não estamos a vender as lâmpadas e incentivamos toda a população a aderir o processo de troca. Cada um só tem que entregar lâmpadas a funcionar para receber em troca, até sete lâmpadas LEDs. Para isso, é preciso fazer-se acompanhar também da fatura da EMAE que irá provar que o cliente tem a situação regularizada» – concluiu, Valdemira Carvalho, responsável pela campanha de troca de Lâmpadas.

José Bouças