Agricultores estão a invadir o parque natural Obô

O Parque Natural Obô, em Bom Sucesso, está a ser invadido pelos agricultores. O grito de socorro é do próprio diretor do parque Meyer António.

«Não se pode ultrapassar os limites do parque. É importante a produção agrícola, mas, é também muito importante nós conservarmos o parque e toda a sua zona limítrofe. Qualquer atividade que seja feita dentro da zona tampão deve ser autorizada pela direção das florestas e biodiversidade em concertação com a administração do Parque».

Esse responsável chama atenção dos agricultores para a importância desta zona considerada de pulmão de S. Tomé.

«A biodiversidade é importante para o país, é necessária para todo o processo de desenvolvimento nacional. S. Tomé e Príncipe como um país que tem assumido a questão de conservação como prioridade, deve ver a produção agrícola ligada a conservação da sua biodiversidade».

Para Meyer António é preciso que medidas sejam tomadas porque o limite do Parque está a ser violado pelos agricultores.

Preocupado com a situação o ministro de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas esteve no terreno com intuito de travar o avanço dos invasores.

«Tomamos conhecimento que os agricultores têm excedido as zonas limites de produção, entrando nas áreas protegidas. Como é da nossa responsabilidade regularizar essa situação, viemos para o terreno para esse encontro com os agricultores, para falarmos com eles sobre a importância de produzir com equilíbrio ecológico sem, no entanto, prejudicar a natureza» – vincou o ministro Abel Bom Jesus.

Os agricultores prometem colaborar conscientes do valor desta área protegida para a salvaguarda da biodiversidade do arquipélago.

«Vamos ser amigos da natureza, porque sem ela não há vida. Nós precisamos sim de terra para trabalhar, mas temos que saber onde podemos trabalhar sem prejudicar o nosso pulmão que é a natureza» – desabafou em tom de apelo aos seus companheiros, o agricultor Silvério Fontes.

José Bouças