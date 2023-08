Estudo científico tenta esclarecer as origens dos bencús em STP

Um estudo publicado em Julho revelou novos detalhes sobre as origens da espécie de cágado Pelusios

castaneus (nome científico), também conhecido como bencú na ilha de São Tomé e Príncipe. Este estudo,

intitulado “Phylogenetic affinities and origins of Pelusios castaneus from São Tomé and Príncipe”, permite

compreender a história evolutiva deste animal e a sua presença nas ilhas.

As ilhas de São Tomé e Príncipe, albergam uma grande diversidade de espécies, muitas das quais

contribuem para a biodiversidade única do Golfo da Guiné, e o bencú é a única espécie de cágado

documentada para as ilhas.

Os investigadores analisaram dados genéticos de animais encontrados nas ilhas de São Tomé e Príncipe e

mostraram que estes são geneticamente próximos de bencús encontrados na Costa do Marfim, República

do Congo, Nigéria e Serra Leoa do que entre si. Isto sugere que o bencú chegou diretamente a partir do

continente à Ilha do Príncipe e à Ilha de São Tomé.

Figura 1- Fotografia de bencú, na Ilha do Príncipe.

©Ricardo Rocha

O estudo também explorou potenciais mecanismos de colonização, incluindo a dispersão natural e a

introdução humana. Embora a proximidade geográfica das ilhas com os principais rios africanos possa

explicar as semelhanças genéticas, o transporte mediado pelo homem não pode ser excluído como um

fator na sua distribuição.

Como estes animais podem ser uma fonte de alimentação, é possível que os bencús tenham sido trazidos por marinheiros para as ilhas de São Tomé e Príncipe durante a colonização das mesmas. Os investigadores salientam a necessidade de mais investigação para clarificar as origens destas populações de cágados insulares.

A investigação não só contribui para a compreensão da chegada desta espécie à ilha, como também

sublinha a importância de preservar a biodiversidade única de São Tomé e Príncipe. A rica história natural

e cultural das ilhas torna-as um excelente candidato para a investigação etnobiológica, que poderá

fornecer informações valiosas sobre as interacções entre os seres humanos e o ambiente local.

Pode consultar a publicação original aqui: Guedes, P., dos Santos, Y., Matilde, E., Alves, J., Rato, C., Rocha,

R. (2023): Phylogenetic relationships of the West African mud turtle (Pelusios castaneus) on the islands of

São Tomé and Príncipe, West Central Africa. Amphibia-Reptilia 44: 391-397.

Fonte : Fundação Príncipe