China forma médicos são-tomenses em especialidades que são críticas no sistema de saúde

O sistema de saúde de São Tomé e Príncipe, é dominado por médicos de clínica geral. São Poucos os especialistas. Anestesiologia é uma especialidade rara em São Tomé e Príncipe. Há décadas que o país tem apenas uma médica anestesiologista, por sinal uma médica expatriada de nacionalidade Cubana.

No quadro da cooperação no sector da saúde a República Popular da China decidiu formar 4 médicos são-tomenses em duas especialidades críticas no sistema nacional de saúde, a anestesiologia, e os Cuidados Intensivos.

O curso de especialidade que vai demorar 3 anos resulta de uma parceria directa entre o hospital universitário, West China Hospital of Sichuan University, da China e o Hospital Central Ayres de Menezes.

«Pela primeira vez a cooperação entre hospitais permite o envio de 4 médicos são-tomenses para um dos melhores hospitais da China», declarou a embaixadora da China em São Tomé e Príncipe, Xu Yingzhen.

Olinto Boa Morte(na foto), médico de clínica geral que vai seguir os estudos na China, disse ao Téla Nón que o sistema nacional de saúde tem debilidades. «Existem muitos médicos, mas poucos são especialistas».

A especialidade em cuidados intensivos e anestesiologia é uma mais-valia para São Tomé e Príncipe, acrescentou Olinto boa Morte. «Dois colegas vão fazer especialidade em anestesiologia, e eu e a outra colega em cuidados intensivos será bastante benéfico para o país», sublinhou.

Os 4 médicos são-tomenses começam a ser formados nos próximos dias no West China Hospital of Sichuan University, na República Popular da China.

Abel Veiga