Governo capacita os responsáveis das escolas na busca de melhoria da qualidade de ensino

Com o início das aulas marcado para o dia 20, o ministério da educação de São Tomé e príncipe está a capacitar diretores, responsáveis, supervisores e orientadores pedagógicos.

«Para o processo do ensino-aprendizagem, para aquilo que é o trabalho nas escolas e nas salas de aula, enquanto ponto fundamental do sistema educativo, acreditamos que, formando nesta primeira fase esses responsáveis escolares, estes funcionarão como replicadores» – avançou Marisa Costa, Diretora-geral do Planeamento e Inovação Educativa de São Tomé e Príncipe

Avaliação da aprendizagem, liderança e responsabilização, ética e deontologia profissional, são algumas das áreas consideradas estruturantes na procura de melhoria da qualidade de ensino em São Tomé e Príncipe.

Para o novo ano letivo vão ser introduzidas algumas inovações.

«Vamos ter a introdução de materiais estruturados, estamos a trabalhar na gestão para as direcções em lideranças escolares. No âmbito da pré-escolar, estamos no terreno com formação para a melhoria da qualidade. O ensino secundário está, neste momento, com formação nas mais diversas áreas, já tivemos formação para os professores de inglês e, está a decorrer a formação em língua francesa. Vamos ter também a formação de empreendedorismo, da biologia e nutrição»- sublinhou Marisa Costa.

Matriculados estão mais de 50 mil alunos, entre o ensino pré-escolar a secundário. O novo ano letivo tem como lema, a transformação da sociedade inicia-se com um ensino de qualidade e inclusivo.

José Bouças