São Tomé e Príncipe prepara-se para o FIRST GLOBAL CHALLENGE 2023, em Singapura

São Tomé e Príncipe está prestes a entrar no cenário internacional da robótica, com um grupo de cinco jovens talentosos que estão a preparar-se para participar no FIRST GLOBAL CHALLENGE 2023, que será realizado em Singapura de 5 a 11 de outubro. A competição promete explorar o tema “Hydrogen Horizons” (Horizontes de Hidrogénio), com o objetivo de procurar soluções inovadoras no campo da energia, especificamente em torno do hidrogénio como fonte de energia renovável.

Este ano foram selecionados os alunos Alessandro Neto, Alvinho Ing das Neves, Heliane Oliveira, Larice Medeiros e Liri Aguiar. São jovens cheios de entusiasmo e determinação e esperam que a sua participação não gere apenas resultados positivos, mas também destaque o seu país no cenário global. Como forma de apresentação da equipa, criaram um vídeo que pode ser apreciado em https://youtu.be/Y4mBo0m81cA.

A competição decorrerá numa plataforma elevada de 7 metros por 7 metros. Seis equipas, incluindo a de São Tomé e Príncipe, competirão com os seus robôs em partidas de 2 minutos e 30 segundos. Cada partida apresentará uma combinação aleatória diferente de equipas, tornando o desafio ainda mais emocionante.

Os estudantes participantes estão comprometidos em dar o seu melhor para representar o seu país. Além de aprimorarem suas competências em robótica, também estão a aprender lições valiosas sobre trabalho em equipa, pois são responsáveis por todo o processo, desde a construção do robô, do design, da programação até ao produto final. Todo o trabalho é realizado com o apoio indispensável de mentores dedicados: Carla Barreto, ex-participante e ex-aluna da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe; Carla Menino, professora de Informática da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe e o Eng. Samuel Renato Silva, engenheiro experiente da empresa Cunha Soares.

De referir ainda que a equipa conta também com o apoio incondicional da Diretora da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe, professora Manuela Costeira.

Entretanto, o grupo teve a honra de se encontrar com a senhora Ministra da Educação de São Tomé e Príncipe, Dra. Isabel Abreu, com quem partilharam a sua jornada e os seus objetivos para a competição em Singapura. A reunião ficou marcada por discussões significativas relacionadas com a robótica e tecnologia no país. Os jovens estão imensamente gratos por este apoio na sua jornada no FIRST GLOBAL CHALLENGE 2023, e o encontro pode ser assistido no link https://youtu.be/4GOhOBXFCDI.

Com o espírito de inovação e determinação, São Tomé e Príncipe está pronto para competir neste evento e contribuir para soluções no campo da energia renovável, enquanto inspiram outros jovens a seguir os seus passos na busca do conhecimento e excelência em robótica. Apoiemos todos o seu sucesso e representação exemplar em Singapura!

FONTE : Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe