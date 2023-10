Arrancou o censo escolar 2023-2024

No terreno estão cerca de 300 agentes que, durante duas semanas, vão recolher dados de alunos, pessoal docente e não docente, espaços e condições de funcionamento dos estabelecimentos que fazem parte da rede escolar pública e privada de todos os níveis de ensino.

Com o censo escolar, que este ano tem como lema “ estatística muda a nossa vida” será possível traçar uma política mais adequada que possa concorrer para a melhoria do sistema educativo.

«A intenção é envolvermos todos para que nestas duas semanas possamos ter informações e dados fidedignos para que as intervenções possam ser feitas a nível do sistema educativo com suporte naquilo que são de fato as evidências» – disse Marisa Costa, directora-geral do planeamento e inovação educativa do Ministério da Educação, Cultura e Ciência.

Para além das escolas, o trabalho comporta campanhas de sensibilização nos mercados.

«Ali está o groso das mães, ou seja, de pais e encarregados de educação que saem pela manhã cedo para labutar e muitos têm crianças que não estão escolarizadas. Daí que temos que fazer esse barrulho para que elas possam sentir que é importante que as suas crianças estejam nas escolas» enfatizou Vitória Rita, técnica de estatísticas do ministério da educação.

O censo escolar 2023-2024 é uma iniciativa do Ministério da Educação, Cultura e Ciência com apoio do instituto nacional de estatísticas.

José Bouças