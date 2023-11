Inquérito Revela Desafios e Experiências de Jovens São-tomenses em Portugal:

Disponível a partir do Dia da Juventude Santomense – 5 de novembro” Jovens São-tomenses em Portugal lidera uma pesquisa inovadora, em colaboração com a Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal, Ministério da Juventude de STP e com o apoio do Deputado da Diáspora, Jozino Malupane. O foco desta pesquisa é mergulhar nas vidas dos jovens provenientes de São Tomé e Príncipe que escolheram Portugal como seu destino de imigração.

A pesquisa tem como objetivo analisar uma ampla gama de aspetos relacionados à migração desses jovens, desde os motivos que os levaram a deixar seu país de origem até suas trajetórias migratórias, incluindo a adaptação ao novo contexto social e cultural em Portugal, bem como os obstáculos enfrentados ao longo desse processo.

O objetivo principal desta iniciativa é dar voz aos jovens imigrantes são-tomenses, fornecendo-lhes uma plataforma para compartilhar suas histórias e desafios únicos. O inquérito estará disponível a partir do Dia da Juventude Santomense, em 5 de novembro, e visa compreender e fortalecer essas vozes, com o intuito de oferecer suporte e auxílio para atender às suas necessidades específicas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaoBmrbCzVinqui3-fN5e65O_ygEpqAKmDJKViGnVXHeFYRA/viewform?usp=sf_link

REDES SOCIAIS:

Instagram: @jovenssantomensesemportugal

Email: jovensdiasporastp@gmail.com

Contactos: +351969641760 +239995989