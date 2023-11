Lançada a segunda fase da construção da central solar fotovoltaica de Santo Amaro

Numa área de cerca de 8 mil metros quadrados, vai nascer a nova central solar fotovoltaica com capacidade estimada de 1.5 megawatts de energia.

É a segunda fase da construção da central fotovoltaica de Santo Amaro na ilha de São Tomé.

«A primeira fase foi de 0.5 megawatts e agora estamos a testemunhar a segunda fase. São 2 megawatts que teremos directamente injectada na rede da EMAE para acompanharmos o processo de transição para energia limpa» – disse Adelino Cardoso, ministro das Infra-estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente(na foto).

Esta segunda fase, que vai custar cerca de 1 milhão e meio de euros, é totalmente financiada pelo banco africano de desenvolvimento.

As obras são lançadas numa altura em que continua a crise energética no país. Uma situação que o ministro da tutela assegura estará resolvida no final do mês de Dezembro.

«A EMAE, neste momento, está a produzir qualquer coisa como 10 a 12 megawatts que é insuficiente perante a demanda. Já temos no país 5 grupos de geradores que vão injectar 10 megawatts. Em finais de Dezembro já teremos a energia estabilizada».

A transição energética é vista como uma forma de garantir energia limpa e sustentável e de mitigar pesados encargos resultantes da dependência de combustíveis fósseis importados para a produção energética.

José Bouças