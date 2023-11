Governo com apoio da União Europeia realiza primeira formação profissional marítima

A formação de formadores, através do programa Erasmus da União Europeia pretende para o futuro abrir a primeira escola marítima de São Tomé e Príncipe.

A maioria dos quadros técnicos do sector das pescas do país está na idade de reforma. O arquipélago onde o espaço marítimo é 160 vezes maior do que o espaço terrestre, não tem gente formada para gerir o sector das pescas e a economia azul.

João Pessoa Director Geral das Pescas, aproveitou a cerimónia de apresentação do programa de formação financiado pela União Europeia, para chamar a atenção do país para a crise em termos de recursos humanos no sector marítimo.

«No sector marítimo nós temos deficiência de quadros capacitados para exercer essa actividade com qualidade e garantia», afirmou.

Por falta de formação os acidentes marítimos são constantes em São Tomé e Príncipe. Segundo João pessoa a formação dos marinheiros pode evitar os acidentes no mar.

São Tomé e Príncipe quer promover a economia azul, daí a importância do programa de reforço das capacidades no domínio do ensino e da formação profissional marítima.

«Há uma necessidade imperiosa de nós termos uma escola do mar, ou um centro especializado de formação dos marinheiros, porque só assim poderemos resolver esses problemas», concluiu o director geral das pescas.

O sector das pescas é destaca-se na cooperação entre São Tomé e Príncipe e a União Europeia.

O acordo assinado entre as duas partes no ano 2019 e com duração de 5 anos, portanto ainda em vigor, permite que anualmente 34 embarcações de pesca dos países membros da União Europeia, nomeadamente de Portugal e Espanha capturem centenas de toneladas de pescado nas águas são-tomenses.

Abel Veiga