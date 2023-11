ONU inaugura sistema de drenagem e irrigação para campos agrícolas de Camavo

O Coordenador Residente do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, Eric Overvest, e o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel Bom Jesus, inauguraram esta sexta-feira, 24 de Novembro, o sistema de drenagem e irrigação para os campos agrícolas de Camavo, Distrito de Cantagalo, no âmbito do Projecto Conjunto das Nações Unidas: “Promover Cadeias de Valor Alimentar Locais e Oportunidades de Emprego Equitativas Através de Uma Indústria Agroalimentar Sustentável em São Tomé e Príncipe.”

O sistema de drenagem e irrigação vai beneficiar os campos de cultivo de mais de 60 agricultores da Associação dos Agricultores de Camavo, numa extensão de sete hectares, através de um sistema de captação da água do rio, dois depósitos com capacidade de 10 mil e 80 mil litros de água respectivamente e uma bomba alimentada por painéis solares.

O Coordenador Residente da ONU considerou a inauguração do sistema de drenagem e irrigação “um momento significativo para a Comunidade Agrícola de Camavo e um passo importante em direção ao fortalecimento das bases para o desenvolvimento sustentável desta comunidade”.

Para Eric Overvest, a obra inaugurada “representa um compromisso sólido com o desenvolvimento sustentável e a resiliência das comunidades. Este projeto não é apenas sobre estruturas físicas, mas sim sobre capacitar comunidades e promover a resiliência face aos desafios ambientais e sociais”, sublinhou Overvest.

LeonVictor Mushumba, Encarregado do Escritório do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) e Coordenador do Projecto Conjunto, disse que “a entrega desta obra cumpre a primeira etapa do projeto: a comunidade agrícola de Camavo recebe um importante ativo para melhoria da sua produção, com mais água para os seus campos de cultivo.”

Mushumba reafirmou na ocasião o compromisso das agências implementadoras (UN-Habitat, UNFPA, OIT e PAM) na parceria estratégica com o Ministério da Agricultura “para estabelecer e fortalecer as cadeias de valor locais agrícolas e alimentares em São Tomé e Príncipe”.

O Ministro Abel Bom Jesus desafiou os agricultores de Camavo, e não só, a serem protagonistas do desenvolvimento do país, com o uso eficiente destas infra-estruturas, pela busca de técnicas e conhecimento aperfeiçado para melhorar sua produtividade e na poupança e investimento de seus rendimentos.

Tomé Pensava, Presidente da Associação dos Agricultores de Camavo, disse que a obra inaugurada “simboliza a luta dos produtores de Camavo” e a mesma vai minimizar “os elevados custos anteriormente tidos com a perda de colheitas e na aquisição de água para irrigação agrícola.” Pensava garantiu que os agricultores tudo farão “na preservação e durabilidade desta obra”, de modo a poderem com maior eficiência responder às necessidades na luta pela segurança alimentar e nutricional do país.

Lançado oficialmente em Maio de 2022, e com a duração de 24 meses na sua fase-piloto, este Projeto Conjunto das Nações Unidas é pelo Fundo SDG para Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. O Projeto visa melhorar a produção, processamento, armazenamento e conservação local de alimentos ao promover cadeias de valor alimentar local sustentáveis, o desenvolvimento rural e a resiliência em São Tomé e Príncipe.

FONTE : Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe