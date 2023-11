Praia Gamboa e WACA travaram a erosão costeira eliminaram um pântano e criaram marina para pirogas

A comunidade piscatória da Praia Gamboa, localizada nos arredores do aeroporto internacional de São Tomé mostrou uma das provas do sucesso da execução do projecto de resiliência das zonas costeiras da África Central, WACA.

A comunidade que tem se confrontado com o avanço rápido do mar beneficiou de um financiamento do Banco Mundial, no quadro do projecto WACA no valor de 1 milhão e 300 mil euros.

O financiamento foi aplicado na construção de quebra-mar numa extensão de 300 metros, que criou uma marina para protecção das canoas(Pirogas) dos pescadores artesanais.

Uma extensa área de Praia Gamboa era um pântano de água fétida que confinava com o mar. A erosão costeira era quotidiana e o mar inundava cada vez mais o pântano e as dezenas de residências do bairro.

A empresa chinesa que ganhou o concurso público executou a obra. Eliminou o pântano e edificou sistemas de drenagem das águas. A comunidade piscatória que estava a recuar para mais próximo do aeroporto internacional, por causa do avanço do mar ganhou agora, mais espaço e dotado de sistemas de engenharia civil que travam o avanço do mar.

Arlindo Carvalho, coordenador do projecto WACA destacou as três valências da obra que projecta Praia Gamboa como comunidade resiliente às mudanças climáticas.

Segundo Arlindo Carvalho a manutenção do sistema de drenagem é da responsabilidade da câmara distrital de Água Grande e da população local. A autarquia de água grande cujo Presidente não esteve presente na cerimónia de inauguração da zona requalificada, foi desafiada a evitar que os canais sejam entulhados de lixo, ao ponto de nascer um novo pântano desta vez dentro do novo sistema de drenagem.

Abel Bom Jesus, o ministro que tutela o sector das pescas deu ênfase ao impacto que a requalificação da zona da Praia Gamboa está a ter na redução do paludismo. O antigo pântano era ninho de mosquitos que provocam o paludismo e também a dengue.

Cosma Fernandes habitante de Praia Gamboa disse ao Téla Nón, que antes não conseguia dormir em casa. «Muito mosquito. Nem conseguíamos ver televisão na sala da casa. Aliás esse pântano tinha água esverdeada e cheirava muito mal. Hoje estou contente, foi uma boa acção», pontuou a habitante de Praia Gamboa.

Cosma Fernandes propôs que o novo espaço requalificado deve servir para a construção de jardim de infância e escolas. «os nossos filhos caminham longa distância para ir a escola. Seria bom que construísses escolas e jardins aqui», precisou.

Projecto WACA combate a erosão costeira e sensibiliza a população para a adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. A população assimila as ideias, compreende aos poucos os efeitos do fenómeno das mudanças climáticas, e projecta acções que garantam a sustentabilidade.

Abel Veiga