STP com a meta de eliminação do HIV-SIDA até 2030

A prevalência do HIV-Sida em São Tomé e Príncipe baixou de 1,5 para 0,5 por cento.

As ações de luta contra o HIV-Sida, que estão a ser levadas a cabo em São Tomé e Príncipe estão na base da redução da prevalência da doença no país para 0,5 por cento. O tratamento anti-retroviral iniciado em 2005 tem sido um dos grandes trunfos.

«O tratamento com o anti-retroviral é uma das ferramentas do controlo do HIV-SIDA, para além da testagem voluntária, seguimento aos doentes, a doação de medicamentos de forma gratuita. Tudo isso tem contribuído para o controlo da doença a nível nacional» – disse Lagchar Barreto, médica do Programa nacional de Luta Contra Sida

2030 é a meta traçada pelas autoridades para a eliminação do HIV-Sida em São Tomé e Príncipe.

«Com a ajuda de todos, estimulando o activismo, a testagem massificada a nível nacional é possível, juntos, atingirmos esse objectivo que é a eliminação do HIV-SIDA até 2030»- frisou Lagchar Barreto.

Com a redução da prevalência, baixou também o número de mortes.

«O desconhecimento do estado serológico é o que leva à morte. A não-aceitação da doença é também outro factor que leva à morte. O HIV é uma doença crónica, mas podemos viver 50 a 70 anos com o VIH-SIDA tranquilamente, fazendo a medicação de acordo a prescrição médica e adoptar um estilo de vida saudável. As mortes são evitáveis com a mudança de comportamento» – sublinhou a médica do Programa nacional de Luta Contra Sida.

A diminuição de casos de estigma e discriminação em relação aos doentes tem contribuído para o sucesso na luta contra o HIV-Sida no país. Celso Fernandes é presidente da associação de apoio à vida.

“Hoje em dia a discriminação quase não se vê”.

Uma marcha realizada no segundo distrito mais populoso do país sobre o lema “deixe as comunidades liderarem” marcou o dia mundial de luta contra o HIV-Sida em São Tomé e Príncipe.

José Bouças