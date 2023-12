STP tem o mais moderno e eficiente laboratório de Tuberculose da região do Golfo da Guiné

É a cooperação entre São Tomé e Príncipe e o Brasil no domínio da saúde que garante a excelência do laboratório nacional de referência.

A cooperação brasileira construiu, apetrechou e formou os recursos humanos do laboratório nacional de referência de São Tomé e Príncipe.

O centro Inaugurado no ano 2018 pôs fim a dependência do país em relação ao estrangeiro no capítulo de diagnóstico de todas as estirpes de tuberculose.

Bonifácio Sousa, director do centro nacional de endemias bateu o peito, para garantir que o laboratório nacional de referência é superior.

«O laboratório nacional de referência para tuberculose, é um laboratório de topo. Muitos países aqui da região africana não têm um laboratório igual ao nosso. Mesmo no Brasil, muitos Estados brasileiros não dispõem de um laboratório igual ao nosso», declarou.

Facto confirmado pelo embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe, Pedro Luís Dalcero.

«É verdade, em algumas regiões do Brasil não existem laboratórios como este. Que eu saiba é de facto um dos melhores laboratórios da região do golfo da Guiné», frisou o diplomata brasileiro.

Equipado com tecnologia avançada, o laboratório atingiu um elevado nível de bio-segurança, e é determinante na estratégia nacional para eliminação da tuberculose.

O centro nacional de endemias acredita que é possível eliminar a doença até 2030. Segundo Bonifácio Sousa de acordo com a estratégia nacional é preciso «diagnosticar 95% das pessoas que achamos que estão doentes. E temos que garantir que todas as pessoas que estão no tratamento tenham uma taxa de cura também de 95%».

A taxa de incidência da tuberculose em São Tomé e Príncipe é de 68 casos, por 100 mil habitantes. Anualmente o centro nacional de endemias regista cerca de 200 casos da doença. O rastreio das pessoas infectadas, mas que não apresentam sintomas, é uma prioridade.

«Para fazermos este tratamento preventivo as pessoas que estiveram em contacto com um doente de tuberculose, elas têm que ser identificadas, têm que ser diagnosticadas. É necessário que junto ao parceiro que é o Brasil possamos melhorar o rastreio dos casos assintomáticos, e trata-los», afirmou o director do centro nacional de endemias.

Brasil manifestou interesse em avançar para a segunda fase do projecto. A comprovação do laboratório nacional de referência como o mais moderno e eficiente da região do golfo da Guiné foi feita durante a apresentação pela cooperação brasileira da avaliação de execução do projecto.

Aconteceu no centro Guimarães Rosa, edifício anexo a embaixada do Brasil em São Tomé.

Abel Veiga