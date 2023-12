Empresa ANGOLAÇA é que vai reabilitar e modernizar a marginal 12 de Julho

As obras de reabilitação e modernização da marginal 12 de Julho numa distância de 8 quilómetros vão ser executadas pela empresa angolana ANGOLAÇA.

Uma garantia dada pelo embaixador dos Países Baixos (Holanda), ao Primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Após encontro na última semana com o Chefe do Governo, o embaixador Tsjeard Hoekstra, fez questão de explicar que as obras da marginal que custam 27,5 milhões de euros não serão executadas pela empresa ACA, como tinha sido difundido pela imprensa nacional e internacional.

«Trata-se de uma empresa angolana. As construções vão ser feitas por uma empresa angolana e com fundos holandeses», afirmou o embaixador.

O diplomata explicou que a empresa ACA será a entidade fiscalizadora da obra. «A supervisão da obra será feita por uma empresa portuguesa, a ACA. A ACA é a empresa portuguesa que faz a supervisão. A empresa construtora chama-se ANGOLAÇA e é angolana», frisou Tsjeard Hoekstra.

Encontro entre o primeiro-ministro e o embaixador da Holanda

Os Países Baixos(Holanda) atribuíram a São Tomé e Príncipe um donativo financeiro de 14 milhões de euros, para reabilitar e modernizar a marginal 12 de Julho. O banco europeu de investimentos entrou com cerca de 14 milhões de euros em crédito concedido ao Estado Santomense.

Questionado pela imprensa se não seria a ACA a empresa executora, e uma empresa moçambicana a fiscalizadora da obra, conforme a notícia difundida no país, o embaixador holandês, respondeu: «Sei que é uma empresa bem conhecida em Angola, a ANGOLAÇA e ganhou o concurso para realizar as obras».

Tsjeard Hoekstra concluiu que o país vai testemunhar o início das obras no próximo ano. «Sou feliz por poder assistir o lançamento das obras».

A obra de reabilitação e modernização da marginal 12 de Julho, a principal porta de entrada do país, é considerada pelo Estado santomense como um projecto estruturante. Para além de proporcionar emprego para a mão-de-obra santomense, o projecto pode incentivar o turismo.

Abel Veiga