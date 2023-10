Assinado o contrato com a empresa fiscalizadora das obras de requalificação da marginal 12 de Julho

Foi dado mais um passo para a concretização das obras de requalificação da Marginal 12 de Julho na capital santomense.

O estado assinou o contrato de fiscalização das obras com o consórcio IRD Engineering e a Nippon Koei Mozambique.

Segundo Hélder Paquete, diretor do Instituto Nacional de Estradas, que rubricou o documento em representação do estado são-tomense, o contrato com a empresa executora deverá ser assinado no dia 17 e o arranque das obras está previsto para o final do ano.

Com uma extensão de nove quilómetros, as obras estão orçadas em cerca de 38 milhões de euros, financiados pelo Banco Europeu de Investimento e pelos Países Baixos.

O estado são-tomense vai entrar com cerca de 400 mil euros.

José Bouças