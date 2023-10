ACA vai executar as obras de requalificação da marginal da cidade de São Tomé

A assinatura do acordo com a empresa ACA é mais uma etapa para a requalificação da marginal 12 de Julho, na capital de São Tomé e Príncipe.

«É uma empreitada que terá um período de 26 meses para a sua execução. Acabamos de assinar o contrato, mas existe um período em que nós temos que fazer o reassentamento das pessoas que serão afectadas pelo projecto. Só depois teremos o plano de gestão ambiental e social aprovado pelos financiadores» – disse o titular das Infra-estruturas, recursos Naturais e meio Ambiente, Adelino Cardoso.

O processo de reassentamento deverá estar concluído antes do final do ano, altura em que serão lançadas as obras que comportam dois aspetos essenciais.

«Um dos aspectos é a protecção costeira e outro é a beleza para o nosso turismo. Assim o país sai a ganhar, a economia cresce e poderemos oferecer mão-de-obra aos santomenses que realmente precisam do trabalho para o seu dia-a-dia»- frisou o governante.

Com uma extensão de nove quilómetros, as obras estão orçadas em cerca de 38 milhões de euros, financiados pelo banco europeu de investimento e pelos Países Baixos.

O estado são-tomense vai entrar com cerca de 400 mil euros.

José Bouças