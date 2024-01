Obras de reabilitação da marginal vão iniciar sem a Baía da Praia Lagarto

O Instituto Nacional de Estradas apresentou aos órgãos de comunicação social o plano de lançamento das obras de reabilitação e modernização da marginal 12 de Julho.

Obras que segundo o plano deverão iniciar-se em Março próximo. Protecção costeira, reabilitação da estrada que contorna a marginal, e a reconstrução da paisagem urbana que constitui a porta de entrada da cidade de São Tomé são as três acções que serão executadas em simultâneo.

Acções de engenharia civil consideradas pelo governo como estruturantes. Para além de potencializar o turismo, as obras avaliadas em mais de 25 milhões de euros vão criar dezenas de postos de trabalho e consequentemente mexe com a economia nacional.

Hélder Paquete, director do Instituto Nacional de Estradas confirmou que as obras públicas implicam a absorvam de importante mão-de-obra qualificada, nomeadamente pedreiros.

Questionado pelo Téla Nón sobre o facto de quase toda mão-de-obra qualificada santomense ter-se emigrado, Hélder Paquete, manifestou confiante de que alguns operários de construção civil poderão regressar ao país, e dar o seu concurso na reconstrução e modernização da marginal.

Os pedreiros, canalizadores, electricistas e outros ajudam a movimentar a economia e promovem a circulação de dinheiro nos sectores comerciais. O êxodo massivo desses operários ajuda a estagnar a actividade económica.

A marginal 12 de Julho estende-se por cerca de 10 quilómetros, entre a Vila de Pantufo e o aeroporto internacional de São Tomé. Foi dividida em três lotes.

O financiamento do governo dos Países Baixos (Holanda) e do Banco Europeu de Investimentos, em mais de 25 milhões de euros, só garante a execução da obra em dois lotes. O lote 1, que liga o aeroporto internacional e a subida do hospital Ayres de Menezes, e envolve a Baía da Praia Lagarto ficou de fora.

Hélder Paquete explicou que o valor do financiamento foi definido desde o ano 2016. O tempo necessário para a mobilização do capital, não permitiu que as obras começassem naquele ano. O Surgimento da COVID-19 e outras alterações económicas registadas no mundo provocaram a inflação dos preços dos materiais de construção e não só. Por isso, o fundo inicial tornou-se incapaz para reabilitar toda a marginal.

Segundo o plano de obras, o financiamento para modernizar os mais de 2 quilómetros do lote 1 atinge mais de 12 milhões de euros.

No entanto as obras de modernização dos lotes 2 e 3, que se estendem da Baía de Ana Chaves até a Praia da Vila de Pantufo vão demorar cerca de 2 anos.

Abel Veiga