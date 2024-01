Novo bastonário da Ordem dos Advogados toma posse e mostra-se preocupado com a situação do país

Hérman Costa é o novo Bastonário da ordem dos advogados de S.Tomé e Príncipe. Na cerimónia de investidura no cargo, o novo bastonário manifestou-se preocupado com a atual situação do país.

«A gravidade dos acontecimentos que temos vivido nos últimos tempos deve convocar-nos a todos para uma reflexão profunda sobre o estado atual do país, sobre o caminho que queremos trilhar enquanto nação e a necessidade de juntos trabalharmos para o reforço das nossas instituições democráticas, da autoridade do estado e no fortalecimento do estado de direito democrático. Tarefas para as quais a Ordem dos Advogados de S.Tomé e Príncipe é chamada a participar ativamente».

O novo bastonário avançou ainda que “nada disso será alcançado se não for reconhecido o papel dos tribunais enquanto o pilar essencial do estado de direito democrático onde vigora o primado da lei”.

A cultura de impunidade, o descrédito no funcionamento da justiça, a tentativa por parte dos cidadãos em solucionar os problemas pelas próprias mãos são algumas das situações que inquietam o novo bastonário da Ordem dos Advogados que quer ver dignificada a profissão em São Tomé e Príncipe.

«A ordem debater-se-á para que na próxima revisão da lei fundamental seja conferida dignidade constitucional ao papel do advogado e seja consagrada expressamente que os advogados são essenciais para a boa administração da justiça».

Hérman Costa, é o sétimo bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Tem um mandato de três anos e substitui no cargo Wilfred Moniz.

José Bouças