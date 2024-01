Estudantes no exterior começam a receber esta semana o valor das bolsas em atraso

Dados divulgados pela Ministra da Educação, Cultura e Ciências Isabel Abreu indicam que São Tomé e Príncipe tem 1300 estudantes espalhados pelas universidades de cerca de uma dezena de países.

O Ministro das Finanças Ginésio da Mata alertou que os custos são avultados para as finanças públicas. «São avultados por isso é que tem havido este grau de dificuldade no cumprimento dos prazos», afirmou o ministro.

Ministro das Finanças – Ginésio da Mata

O atraso no pagamento das bolsas ou de ajudas de custo para os estudantes no estrangeiro varia de país para país. Nuns casos o atraso é de 1 ano, noutros de 8 meses.

«Mas o processo já iniciou, tendo em conta as limitações de recursos não é possível fazer o pagamento em simultâneo a todos os países. Iniciamos com a Guiné Equatorial e a China. E nesta semana vamos fazer relativamente a Cuba e ao Marrocos onde a situação é mais gritante», assegurou Ginésio da Mata.

O Ministro das Finanças recusou avançar o valor total que as finanças públicas despendem anualmente para garantir as despesas de custo dos estudantes no estrangeiro. «Paulatinamente vamos resolver as questões todas», frisou Ginésio da Mata.

A Ministra da Educação, Cultura e Ciências detalhou para o Téla Nón, os pontos mais críticos dos estudantes bolseiros.

«Em Marrocos, por exemplo, há muitos anos que as bolsas não eram actualizadas. Temos cerca de 400 estudantes em Marrocos, só neste ano mandamos 170 estudantes para Marrocos», precisou Isabel Abreu.

Segundo a ministra, o primeiro-ministro Patrice Trovoada deverá deslocar-se a Marrocos para negociar com a Agência de Cooperação Marroquina os problemas específicos «que temos e que têm a ver com o problema da residência dos estudantes, e o problema da formação».

A ministra explicou que o governo marroquino atribui aos estudantes santomenses 75 euros mensais. «Mas a residência em Rabat custa no mínimo 100 euros. Então o Estado santomense tem que comparticipar. Porque temos um número elevado de estudantes e face à situação financeira não é possível enviar todos os meses a ajuda de custo», acrescentou.

Ministra da Educação, Cultura e Ciências – Isabel Abreu

Em consequência da falta de recursos financeiros, a Ministra da Educação reforçou a estratégia do governo de atender as situações de urgência. Foi o caso dos estudantes bolseiros na Rússia.

«Na Rússia pagamos três prestações no ano 2023. Fizemos um esforço junto às finanças para resolver o problema dos estudantes na Rússia por causa dos constrangimentos bancários que existem na Rússia e em consequência da Guerra», pontuou Isabel Abreu.

No grupo de 1300 estudantes santomenses no estrangeiro, uma boa parte não tem bolsa dos respectivos países. A ministra da educação deu o exemplo da Rússia. Apenas 28 estudantes beneficiaram de bolsas concedidas pela Federação Russa. Mesmo assim, o ministério da educação é obrigado a assumir algumas despesas de custo.

«Mas, no entanto, há alguns que foram enviados pelo ministério da justiça que estão com problemas de bolsas. Agora temos que dar cobertura a eles. São agentes da Polícia Judiciária em formação na Rússia», sublinhou.

Também na China existem estudantes santomenses que não são bolseiros suportados pelo Governo chinês.

«Na China e na Hungria temos estudantes bolseiros que têm uma boa bolsa. No entanto há alguns que vão pelos seus meios, e que nos pedem ajuda e temos que atender porque são santomenses que estão a formar-se para depois servir o país. Muitos vão estudar por seus próprios meios. Inscrevem-se em vagas e por serem santomenses têm o mesmo direito aos estudantes bolseiros», reforçou.

A Ministra da educação também garantiu que já começou o processo de pagamento das ajudas de custo em atraso. «Até o final da primeira semana de Fevereiro terminaremos o pagamento das prestações aos estudantes no estrangeiro», garantiu.

Mas as despesas com a formação de estudantes são muito grandes, ou seja, são externas e internas.

«Depois temos os estudantes de bolsas internas. Temos 3 universidades nacionais e os estudantes beneficiam de apoio de custos do Estado. São despesas que o Ministério da Educação tem. Creio que é o ministério que tem maior bolo orçamental, com excepção do sector das infra-estruturas exactamente por causa dessas despesas, ou melhor investimentos para serem colhidos a longo prazo», revelou Isabel Abreu.

A Ministra da Educação contestou o facto de o sector da educação não ser valorizado. «Dizem que a educação é um sector não produtivo. Mas digo que a nossa produção é a longo prazo. É estruturante. Sem educação não há médicos, não há jornalistas. Educação é a fonte de desenvolvimento. Um país que não tem educação não tem prosperidade», concluiu.

Abel Veiga