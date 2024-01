Delegacia de Saúde de Água Grande abriu a primeira unidade do país de combate a infertilidade feminina

A delegacia de saúde de Água Grande, que passou a funcionar 24/24 horas, inaugurou a primeira unidade a nível nacional de ginecologia e infertilidade.

Uma iniciativa da equipa médica da China em São Tomé e Príncipe, para dar resposta a muitas solicitações das mulheres santomenses com dificuldades de engravidar.

«Nas consultas detectamos muitos casos. Primeiro vamos realizar exames para comprovar as causas dessas infertilidades. Há causas que poderemos resolver aqui mesmo na Delegacia de Saúde. Mas os outros casos mais difíceis as pacientes deverão ser enviadas para tratamento em Portugal», afirmou Luo, médica ginecologista chinesa.

A infertilidade tira a mulher a oportunidade de ser mãe, e de ter uma família. Um problema que pode gerar distúrbios psicológicos. Bonanza Aragão delegada de saúde do distrito de Água Grande, considera que a clínica aberta pela equipa médica chinesa, representa esperança e futuro para as mulheres que padecem da infertilidade.

«Esta clínica foi aberta porque há muitas mulheres que vêm a delegacia de saúde com queixas de infertilidade. A maternidade é o sonho de todas as mulheres, com esta clínica estaremos a levar o sonho a realidade. É também a solução para a criação de uma família», frisou.

Apetrechada com materiais médicos fornecidos pela China, a clínica pretende dentro de algum tempo realizar diagnósticos e produzir uma estimativa exacta sobre a prevalência da infertilidade feminina em São Tomé e Príncipe.

A cooperação entre São Tomé e Príncipe e a República Popular da China no domínio da saúde atinge um novo patamar.

Hao Qin Mei, conselheira económica e comercial da embaixada da China diz ser mais um fruto da cooperação bilateral.

«É mais um fruto de cooperação entre os dois países no domínio da saúde. Vai ajudar as mulheres no capítulo da ginecologia e da infertilidade. Também preenche lacunas nas áreas profissionais e técnicas», frisou.

Para além do combate ao paludismo, China colabora com São Tomé e Príncipe em várias especialidades médicas.

Abel Veiga