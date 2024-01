Burocracia atrasa as obras da estrada que liga Cruzeiro a Milagrosa

O troço Cruzeiro a Milagrosa é uma importante via de acesso que liga o centro do distrito de Mé-Zóchi, em São Tomé, a várias comunidades agrícolas imprescindíveis no abastecimento do mercado interno com produtos locais. As obras que comportam dois troços, já deviam estar concluídas.

«No troço Milagrosa a Sede, a calçada está feita. Cruzeiro a Milagrosa em betão betuminoso, a base está praticamente preparada para levar a última camada, só que o pagamento está em dívida. Não há pagamentos, não há ordens administrativas para o efeito» – disse António Trigueiros, gerente da empresa CONSTEP.

Uma fonte ligada ao PRIASA, o projeto de Reabilitação de Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar, que financia as obras através do BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento em cerca de um milhão e duzentos mil euros, assegurou que o dinheiro existe e o atraso na disponibilização se deve a questões de natureza burocrática envolvendo o instituto nacional de estradas.

«Há uma factura sim no INAE que ficou simplesmente retida à espera de algum esclarecimento. Isso já foi ultrapassado, PRIASA já comunicou, já esclareceu aquilo que estávamos a precisar e já não há mais nada a fazer senão libertar a factura» – garantiu Hélder Paquete, director-executivo do INAE.

A CONSTEP tem também a empreitada de cerca de 13 quilómetros de estrada que liga Bobô-Forro a Desejada, troço que esteve no centro de uma revolta popular, no ano passado, por causa da acentuada degradação.

«Isso vai ser a conta-gotas, o estado não tem dinheiro e não sei como é que vamos fazer isso»- vincou António Trigueiros da CONSTEP.

Sobre o assunto Hélder Paquete do INAE avançou que «o governo tem feito todos os esforços para cumprir com aquilo que prometeu. Houve esse atraso, mas a obra está a continuar e vai avançar».

A obra que liga Bobô-Forro a Desejada é financiada através do tesouro público.

José Bouças