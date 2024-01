70% das crianças não foram vacinadas contra o sarampo

Numa altura em que a doença ressurge no continente africano e também na Europa, a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (GACI), apresentou dados preocupantes sobre a redução da cobertura vacinal em São Tomé e Príncipe.

Foi na mesa redonda para o financiamento sustentável da imunização em São Tomé e Príncipe, que a Aliança GAVI apresentou os resultados da pesquisa nacional de cobertura vacinal. Pesquisa realizada no ano 2023.

Para as duas primeiras doses de vacinas contra difteria, tétano e poliomielite a cobertura vacinal baixou em 9%. A situação é mais complicada na vacinação contra o sarampo.

«A protecção contra o Sarampo foi severamente afectada, com menos de 70% das crianças recebendo a primeira dose de vacinas contra o Sarampo e apenas uma em cada 3 recebendo a segunda dose para protecção total», revelou Emmanuel Bor chefe do departamento do financiamento da imunização e sustentabilidade da GAVI.

A fraca cobertura vacinal acontece numa altura em que o país vive o período de transição para sair ou deixar de beneficiar do financiamento internacional para aquisição das vacinas. O período de transição termina no ano 2026. A partir de 2027 São Tomé e Príncipe terá que suportar sozinho os custos da aquisição das vacinas e da logística da campanha de vacinação.

O recuo da cobertura vacinal que acontece no período de transição, pode facilitar o ressurgimento de doenças evitáveis como o Sarampo.

«Para reduzir o risco de surtos, é imperativo que São Tomé e Príncipe dê prioridade ao restabelecimento do seu desempenho de alto nível na imunização, com o objectivo de manter todos os indicadores acima do limiar de cobertura vacinal de 95%», alertou Emmanuel Bor

Segundo a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização, São Tomé e Príncipe continua a ser uma referência no continente africano em matéria de alta taxa de cobertura vacinal, e deve conservar este estatuto.

Durão Barroso, ex-Primeiro Ministro de Portugal, e ex- líder da União Europeia interveio em vídeo-conferência. Barroso é actualmente Presidente do Conselho de Administração da GAVI. Prometeu apoio ao país para manter o estatuto de líder africano de vacinação. Anunciou que no quadro do novo programa de cooperação financeira do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe recentemente aprovado, está prevista a alocação de verbas para garantir a aquisição das vacinas.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Gareth Guadalupe, representou o primeiro-ministro Patrice Trovoada na mesa redonda. O governo não acredita na queda da capacidade vacinal.

«Há um ditado popular que diz que quanto maior é a altura maior a queda. Nós nem sequer queremos cair e contamos com o apoio da GAVI e do Sistema das Nações Unidas», declarou o ministro dos negócios estrangeiros e cooperação.

A mesa redonda para o financiamento sustentável da imunização em STP, pretende atrair financiamentos das instituições internacionais e do sector privado, para garantir vacinas durante o período de transição que termina em 2026.

Abel Veiga