Ministério da Educação ganhou uma nova gráfica

O ministério da educação de S.Tomé e Príncipe ganhou uma gráfica nova que vai servir para a impressão de manuais escolares para os alunos do ensino básico e secundário e todos os outros materiais de apoio ao sistema educativo nacional. A gráfica foi financiada pela cooperação portuguesa no quadro do programa de apoio integrado ao sector educativo de S. Tomé e Príncipe.

Da nova gráfica já começaram a sair manuais para os alunos do ensino básico. Um alívio para a ministra da educação.

«Finalmente o ministério da educação tem uma sua gráfica. Agora já não dependemos de gráficas privadas. Isto constituía grande problema para o ministério da educação em termos de aquisição de alguns documentos tanto para a formação contínua como para a formação inicial. Até ao mês de maio já teremos no primeiro ciclo do ensino básico todos os alunos de S. Tomé com os manuais escolares» – disse Isabel de Abreu, ministra da Educação, Cultura e Ciência.

A nova gráfica vai conferir ao ministério da educação de São Tomé e Príncipe, autonomia na tiragem de textos, manuais e outros materiais de apoio ao sistema educativo nacional.

«Esta gráfica é do ministério da educação, é para servir o ministério da educação que contempla todos os níveis do ensino incluindo a universidade» – destacou a ministra.

Os equipamentos que compõem a gráfica estão avaliados em cerca de 59 mil euros adquiridos com o financiamento da cooperação portuguesa.

«A educação é um sector chave para o desenvolvimento, por isso, Portugal tem sido um parceiro sempre presente e empenhado do ministério da educação em S.Tomé e Príncipe, procurando apoiar a estratégia de desenvolvimento e os esforços das autoridades nacionais» – sublinhou Maria Cristina Moniz, embaixadora de Portugal em S.Tomé e Príncipe.

O apoio da cooperação portuguesa no sector da cooperação em S.Tomé e Príncipe remonta ao início das relações de cooperação entre os dois países.

Abel Veiga