Sindicato e direção da EMAE de costas voltadas por causa de acordo com empresa turca 

Está instalada a polémica entre a direção e o sindicato dos trabalhadores da EMAE, a empresa de água e eletricidade de São Tomé e Príncipe. Em causa está o acordo com uma empresa turca para a produção de energia na central térmica de São Tomé.

O diretor-geral da EMAE, a empresa de água e eletricidade, garante que o sindicato dos trabalhadores tem conhecimento do dossier.

«O sindicato faz parte do conselho de direção. É onde nós discutimos todos os aspetos que andam a volta da EMAE e o sindicato, no nosso ponto de vista, está informado sobre todos os passos e procedimentos que damos» disse Hélio Lavres, diretor-geral da empresa.

«Isso não corresponde a verdade porque corresponder a verdade significa que o sindicato tem que ter o conhecimento do contrato em si, das cláusulas, do valor que move o negócio, de todos os pormenores» – reagiu Adélcio Costa, presidente do sindicato dos trabalhadores da EMAE.

O sindicato exige conhecer a natureza do acordo para ajudar a evitar os dissabores do passado que, até hoje, têm tido repercussões na gestão da EMAE.

«A EMAE já passou por esse caminho. Já tivemos no passado uma empresa nigeriana que produziu energia aqui e que não teve sucesso, muito recentemente tivemos uma empresa portuguesa instalada em Bobô-Forro que também não teve sucesso e como consequência: roubo de gasóleo, faturações que não correspondiam a verdade e, nós sindicato, além de defender os interesses dos trabalhadores, também temos que defender o interesse patrimonial da EMAE» – sublinhou.

Segundo o líder sindical, todos os pedidos de esclarecimentos sobre o acordo, junto da direção da empresa, bem como do gabinete do primeiro-ministro, não resultaram. O sindicato promete não desistir e espera encontrar uma resposta nos próximos dias.

«No espaço de 15 dias, estaremos a resolver já este assunto. Vamos devolver a decisão à massa trabalhadora da EMAE, o que se decidir, se for para parar paramos, se for para greve é greve, se for para remeter uma carta reivindicativa, remeteremos para que realmente possam nos ouvir. Nós queremos ser ouvidos, queremos fazer parte do processo» –vincou Adélcio Costa.

Apesar de ter permitido estabilizar o fornecimento de energia em São Tomé e Príncipe, o acordo para produção de energia promete fazer correr muita tinta.

