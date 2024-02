Está em elaboração a primeira estratégia nacional do empreendedorismo

São Tomé e Príncipe vai ter a primeira estratégia nacional do empreendedorismo. O documento, que tem como foco o empreendedorismo jovem, está a ser elaborado com a ajuda de uma equipa de peritos da União Europeia.

A equipa é composta por três peritos mobilizados pela SOCIEUX +, um órgão de cooperação técnica implementado e cofinanciado pela União Europeia. Está no país também com apoio do ministério do emprego de Portugal para ajudar as autoridades santomenses na elaboração da primeira estratégia nacional do empreendedorismo.

«Trabalhamos as competências para o empreendedorismo dos santomenses, ou seja, toda a economia está abrangida nesta estratégia. Não estamos a privilegiar nenhum sector específico, mas queremos que todos os santomenses tenham essas competências empreendedoras, mesmo não sendo empresários, sejam empreendedores na sua vida profissional» – disse César Ferreira, consultor da SOCIEUX +.

A estratégia é uma iniciativa do ministério da juventude e desporto e tem foco na juventude.

«Aquilo que nós queremos é operar essa mudança, é fazer com que os jovens santomenses sejam operadores de mudança em todas as suas perspetivas, ou criando os seus próprios negócios, ou nas empresas para as quais trabalham, operando mudanças nessas próprias empresas, modificando e trazendo inovação para essas empresas» – sublinhou César Ferreira.

A equipa guiada pelo diretor nacional do empreendedorismo foi recebida pela titular da pasta da juventude e desporto.

«A estratégia vai conter vários pilares sobretudo na vertente educacional. Acreditamos que se trabalharmos mais os jovens, conseguiremos ter melhores resultados ao nível do empreendedorismo» – destacou Admilson Teixeira, diretor nacional do empreendedorismo.

O primeiro draft da estratégia nacional do empreendedorismo para São Tomé e Príncipe deverá estar concluído na primeira quinzena de junho.

José Bouças