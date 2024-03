A celulite é a principal causa de internamento hospitalar em S.Tomé e Príncipe

José Maria Correia está internado no centro hospitalar de São Tomé há 18 dias. Queixa-se de dores provocadas pela celulite necrotizante.

«Inflama a pele toda e muita dor, muita dor mesmo. O pé aquece, coça e muita dor» – desabafou angustiado.

«A bactéria que mais causa esta infeção é o estreptococo e o seu grupo determinado. A infeção pode ser causada também por fungos e outros tipos de bactérias, mas, os mais frequentes são os estreptococos» -explicou o médico, Jaylson Vaz Concelos.

A celulite necrotizante é a principal causa de internamento no maior centro hospitalar do país nos últimos tempos, com cinco a seis casos, em média, por semana. A Infeção da pele, que ataca principalmente os membros inferiores, aumenta a cada dia em São Tomé e Príncipe.

«O aumento de casos se deve aos fatores de risco que têm aumentado. Os principais são os pacientes imunodeprimidos, entre eles, estão os seropositivos, os diabéticos e os pacientes com anemia. Há também a questão de higiene. Com a falta de higiene, as bactérias se multiplicam na nossa pele e, por um aranhão ou uma lesão na pele, as bactérias podem ali penetrar e expandir a infeção. Também está a questão nutritiva» – destacou Jaylson Vaz Concelos.

O diagnóstico é simples e a resposta terapêutica, segundo o médico Jaylson Vaz Concelos, tem sido eficaz.

«É só fazer um tratamento com antibiótico e cumprir outras medidas gerais como repouso. Os medicamentos para dor e febre nós temos em mãos e temos dado uma boa resposta» -disse o médico Jaylson Vaz Concelos.

Mesmo assim já se contabiliza uma vítima mortal. Trata-se de um paciente de 70 anos que sofria também de diabetes e hipertensão.

José Bouças