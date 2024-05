Criado comités juvenis para ações climáticas

Em S. Tomé e Príncipe foram criados comités distritais e regional da juventude para ações climáticas. A iniciativa resulta de um workshop realizado no país onde foi aprovado, igualmente, um plano de ação juvenil para ações climáticas.

São 6 comités juvenis para representar a ilha de S. Tomé e um para a região autónoma do Príncipe. Foram criados por iniciativa dos próprios jovens para desenvolver ações no âmbito climático.

«O nosso foco principal é transformar esses jovens em autênticos campeões do clima, ou seja, os defensores do clima ao nível distrital e regional» – disse Calisto Nascimento, diretor do Instituto da Juventude.

Cada comité elaborou também, com a ajuda do PNUD e da UNICEF, um plano de ação.

«Vamos com base no plano de ação dar um fundo de arranque para a materialização das suas atividades» – anunciou Calisto Nascimento, sem avançar o montante a ser disponibilizado.

A ideia é fomentar no arquipélago uma rede de jovens líderes comprometidos com a causa climática.

«Nós podemos criar um movimento em S. Tomé e Príncipe e influenciar também os outros países da CPLP para que possamos adotar comportamentos que são mais amigos do ambiente» – opinou Gareth Guadalupe, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

Até porque “Juventude e sustentabilidade” é o lema da presidência pro-tempore de S. Tomé e Príncipe da CPLP.

«Os jovens têm a força de mudar o mundo. É isso que nós esperamos de vocês. Cada um de vocês que faz parte do comité, queremos a vossa participação ativa neste processo de combate às alterações climáticas» – pediu Eurídice Medeiros, Ministra da Juventude e Desporto.

O programa das nações unidas para o desenvolvimento, bem como o sistema das nações unidas, manifestaram a disponibilidade de assistir técnica e financeiramente as ações dos comités dos jovens santomenses em prol do clima.

José Bouças